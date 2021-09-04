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'Dünyadaki en iyi 10 öğretmen' arasına seçilen Nurten öğretmenden bir başarı daha
'Dünyadaki en iyi 10 öğretmen' arasına seçilen Nurten öğretmenden bir başarı daha
nurten akkuş
2021-09-04T13:41+0300
2021-09-04T13:41+0300
öğretmen
ödül
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Samsun'da Salıpazarı Anaokulu Müdürlüğü görevini yapan 14 yıllık öğretmen Nurten Akkuş, İngiltere'de bulunan She Inspıres Foundation isimli vakıf tarafından düzenlenen ‘She Inspıres Awards 2021' yarışmasında Yaşam Boyu Başarı ödülüne aday gösterildi. Önceki yıllarda Nurten Akkuş, Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi' tarafından yapılan değerlendirme ve elemenin ardından vakfın açıkladığı 10 finalistten biri olarak bu başarısı ile dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen olmuştu.Akkuş, 2019'da Hindistan merkezli ve birçok ülkede temsilcilikleri bulunan, 6 bin eğitim kurumuna danışmanlık yapan, uluslararası eğitim yönetimi kuruluşu AKS Education tarafından da 73 ülkede 12 bin öğretmen arasından 'küresel öğretmen' ödülüne layık görüldü. Akkuş, aynı kuruluş tarafından 'Dünyanın İlham Veren Öğretmeni' olarak da seçilmişti. Akabinde göğüs kabartan bir haberde Birleşik Krallık'tan geldi. Akkuş, İngiltere'de Yaşam Boyu Başarı ödülüne aday gösterildi."4. kez Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırma onuruna sahip oldum"Başarılarından ve projelerinden bahseden Nurten Akkuş, "Dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmeni olarak 2018 yılında Eğitim Nobel'ine aday gösterildim. Yaptığımız eğitim alanında ve toplum alanındaki çalışmalar bize bu başarıyı getirdi. Benim bir yanım eğitim, bir yanım toplum. Bu nedenle hem eğitim alanında çalışmalar yaparken, katkı sunarken mesleki çalışmalara, bir yandan da toplumu nasıl geliştirebilirim. Toplum için neler yapabilirim konusunda çalışmalar gerçekleştirdim. Yaptığım projelerde de her ikisini baz alan her ikisini harmanlayan bir çalışma oldu. Örneğim ,'Baba Bana Masal Anlat' projesiyle Türkiye'de babaların eğitim sürecine katılması aynı zamanda erkek rol modellerin eğitim sürecine katılması amaçlandı. Kadınlarımız için Türkiye'nin ilk gezici köy atölyesini açtık ve köydeki kadınlarımıza eğitimler düzenlendik. Bunun dışında yine kuşaklar arası bağların kuvvetlendirilmesi için projeler geliştirdik. İhtiyaç sahibi köylerimizdeki oyuncak ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için kampanyalar ve projeler gerçekleştirdik. Bu projeler sonucunda birçok köyümüze destek sağladık. Bunun gibi birçok proje hem toplumu hem eğitimi birleştiren bir özelliğe sahip oldu. Bu da sadece kendi ilimizde, ilçemizde değil dünyada da dikkat çekmeyi başardı. Türk öğretmenin başarısı oldu. Eğitim Nobel'ine aday gösterildim. Dünyanın ilham veren öğretmeni olarak seçildim. 2019 yılında küresel öğretmen ödülünü Hindistan daveti üzerine aldım. Şimdi ise 4. kez Türk bayrağını yurtdışında dalgalandırma onuruna sahip oldum. Bu kez hem bir öğretmen hem de kadın olarak bu gururu yaşamanın sevincini paylaşıyorum. Bir kadın olarak Birleşik Krallık tarafından dünyanın ilham veren kadın liderleri arasında seçildim. Yaşam Boyu Başarı ödülüne aday gösterildim. 25 Kasım'da ödül töreni Birleşik Krallık üzerinden yapılacak" dedi.Nurten öğretmen, Salıpazarı Anaokulu'nda müdürlük görevinin yanı sıra eğitim projelerine de devam ediyor.
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öğretmen, ödül

'Dünyadaki en iyi 10 öğretmen' arasına seçilen Nurten öğretmenden bir başarı daha

13:41 04.09.2021
© İHANurten Akkuş
Nurten Akkuş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© İHA
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Gerçekleştirdiği projeler ve kampanyalarla 2018 yılında 'dünyadaki en iyi 10 öğretmen' arasına girme başarısına sahip ilk Türk öğretmen Nurten Akkuş, bu kez İngiltere’de ilk Türk kadını olarak "Yaşam Boyu Başarı" ödülüne aday gösterildi.
Samsun'da Salıpazarı Anaokulu Müdürlüğü görevini yapan 14 yıllık öğretmen Nurten Akkuş, İngiltere'de bulunan She Inspıres Foundation isimli vakıf tarafından düzenlenen ‘She Inspıres Awards 2021' yarışmasında Yaşam Boyu Başarı ödülüne aday gösterildi. Önceki yıllarda Nurten Akkuş, Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi' tarafından yapılan değerlendirme ve elemenin ardından vakfın açıkladığı 10 finalistten biri olarak bu başarısı ile dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen olmuştu.
Akkuş, 2019'da Hindistan merkezli ve birçok ülkede temsilcilikleri bulunan, 6 bin eğitim kurumuna danışmanlık yapan, uluslararası eğitim yönetimi kuruluşu AKS Education tarafından da 73 ülkede 12 bin öğretmen arasından 'küresel öğretmen' ödülüne layık görüldü. Akkuş, aynı kuruluş tarafından 'Dünyanın İlham Veren Öğretmeni' olarak da seçilmişti. Akabinde göğüs kabartan bir haberde Birleşik Krallık'tan geldi. Akkuş, İngiltere'de Yaşam Boyu Başarı ödülüne aday gösterildi.

"4. kez Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırma onuruna sahip oldum"

Başarılarından ve projelerinden bahseden Nurten Akkuş, "Dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmeni olarak 2018 yılında Eğitim Nobel'ine aday gösterildim. Yaptığımız eğitim alanında ve toplum alanındaki çalışmalar bize bu başarıyı getirdi. Benim bir yanım eğitim, bir yanım toplum. Bu nedenle hem eğitim alanında çalışmalar yaparken, katkı sunarken mesleki çalışmalara, bir yandan da toplumu nasıl geliştirebilirim. Toplum için neler yapabilirim konusunda çalışmalar gerçekleştirdim. Yaptığım projelerde de her ikisini baz alan her ikisini harmanlayan bir çalışma oldu. Örneğim ,'Baba Bana Masal Anlat' projesiyle Türkiye'de babaların eğitim sürecine katılması aynı zamanda erkek rol modellerin eğitim sürecine katılması amaçlandı. Kadınlarımız için Türkiye'nin ilk gezici köy atölyesini açtık ve köydeki kadınlarımıza eğitimler düzenlendik. Bunun dışında yine kuşaklar arası bağların kuvvetlendirilmesi için projeler geliştirdik. İhtiyaç sahibi köylerimizdeki oyuncak ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için kampanyalar ve projeler gerçekleştirdik. Bu projeler sonucunda birçok köyümüze destek sağladık. Bunun gibi birçok proje hem toplumu hem eğitimi birleştiren bir özelliğe sahip oldu. Bu da sadece kendi ilimizde, ilçemizde değil dünyada da dikkat çekmeyi başardı. Türk öğretmenin başarısı oldu. Eğitim Nobel'ine aday gösterildim. Dünyanın ilham veren öğretmeni olarak seçildim. 2019 yılında küresel öğretmen ödülünü Hindistan daveti üzerine aldım. Şimdi ise 4. kez Türk bayrağını yurtdışında dalgalandırma onuruna sahip oldum. Bu kez hem bir öğretmen hem de kadın olarak bu gururu yaşamanın sevincini paylaşıyorum. Bir kadın olarak Birleşik Krallık tarafından dünyanın ilham veren kadın liderleri arasında seçildim. Yaşam Boyu Başarı ödülüne aday gösterildim. 25 Kasım'da ödül töreni Birleşik Krallık üzerinden yapılacak" dedi.
Nurten öğretmen, Salıpazarı Anaokulu'nda müdürlük görevinin yanı sıra eğitim projelerine de devam ediyor.
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