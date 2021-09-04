https://tr.sputniknews.com/20210904/emine-erdogan-asirlik-tariflerle-turk-mutfagi-kitabinin-tanitim-programinda-konustu-1048618482.html

Emine Erdoğan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının tanıtım programında konuştu

Emine Erdoğan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının tanıtım programında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk mutfağının sağlıklı, geleneksel ve atıksız yönleriyle dünya mutfaklarında öncü bir yer... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T23:04+0300

2021-09-04T23:04+0300

2021-09-04T23:18+0300

türkiye

emine erdoğan

türk

yemek

türk mutfağı

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Emine Erdoğan, Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel yemek tariflerinin ilk kez sağlıklı ve atıksız yönleriyle dünyaya açıldığı 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabının İstanbul Cam ve Billur Müzesi'ndeki tanıtım programında, böylesine heyecan verici bir projenin hayata geçtiğini görmenin gerçekten büyük mutluluk olduğunu söyledi.Erdoğan, kitabın dünyanın önemli kütüphaneleri ve gastronomi raflarında yer alacağı gibi kültürel diplomasi alanında da yeni bir köprü olacağını dile getirdi.Yemeği, kültür, her toplumun milli kimliği, insanlar arasında iletişimi ve dostluğu pekiştiren en hızlı yol ve duyguların taşıyıcısı olarak tanımlayan Erdoğan, şöyle konuştu:Emine Erdoğan, sofraların aile bağlarını kuvvetlendirdiğini, dostluk bağlarını mayalayıp büyüttüğünü anlatarak, "Bayram sofralarının verdiği sevinci hangimiz unutabiliriz? Gurbette olduğumuzda, hiçbir şey memleket yemeğinin yerini asla tutmaz. Ekmeğin kokusu, hasretleri giderir. İşte tüm bu sebeplerle mutfak, küreselleşen dünyada özel konumunu koruyabilen nadir değerlerdendir" ifadelerini kullandı.'Türk mutfağı, asırlardan beri ocaktan tüten bir bilgelik birikimidir'Emine Erdoğan, gastrodiplomasinin son yıllarda tüm dillerde yerini aldığına dikkati çekerek, "Ulusal mutfak, toplumların yumuşak gücü olarak konumlandı. Bunun yanında, turizmin lokomotif bir kuvveti haline geldi. Metropollerde, etnik restoranlar bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Bu restoranlar aynı anda kültürel diplomasinin yürütüldüğü, yabancıların tanış olduğu mekanlardır. Bir araştırmada, farklı ülke mutfaklarına ait yiyecekleri tüketenlerin yüzde 57'sinin kültüre dair görüşlerinin olumlu yönde değiştiği saptanmış. Yabancı bir ülkeye ait restorana gittiğinizde, o ülkenin kültürüne dair büyük bir içgörü kazanırsınız. Ben de bunu yurt dışında sıklıkla tecrübe etmişimdir. Dolayısıyla lezzet dünyasında kendini ön sıralara yerleştirenlerin, tüm dünyanın kalplerini kazandıkları aşikardır" diye konuştu.'Türk mutfağı, turşu küpleri ve sirkeleriyle şifa sunuyor'Her yıl kronik hastalıkların sebep olduğu milyonlarca ölümün temelinde yanlış beslenme olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20210630/emine-erdogandan-israf-uyarisi-porsiyonlarimizi-kucultelim-1044859605.html

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emine erdoğan, türk, yemek, türk mutfağı