https://tr.sputniknews.com/20210904/erdogan-riskli-alanlari-yikarak-yeniden-geleneksel-mimariye-uygun-insa-ediyoruz-1048609052.html

Erdoğan: Son 19 yılda ülkemize anlatması saatlerce, günlere sığmayacak eser ve hizmetler kazandırdık

Erdoğan: Son 19 yılda ülkemize anlatması saatlerce, günlere sığmayacak eser ve hizmetler kazandırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetinin Türkiye'ye 19 yıldır durmadan hizmet ettiğini belirterek, "Ne kadar özetlemeye çalışsak da çalışalım, son 19... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T14:00+0300

2021-09-04T14:00+0300

2021-09-04T14:27+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048523056_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_10de2686a3a50add5d5657e6a489b4de.jpg

Rize’de 'Salarha Tüneli Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki sel felaketinde zarar gören evlerin inşalarına başlandığını açıkladı. Erdoğan, "Riskli alanları yıkarak yeniden geleneksel mimariye uygun inşa ediyoruz" dedi.Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Bizim böyle viyadüklerimiz, tünellerimiz var mıydı? Bu Bay Kemal ve CHP'nin tabanına sesleniyorum. Gelin de bu Rize'yi bir görün. Dikili bir ağacınız yok. Yaşı 30'un altında olanlar eski Türkiye'yi hatırlamayabilir" dedi.Muhalefete yüklenen Erdoğan, "Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa veya geçmişte bizim başımıza gelse ortaya çıkacak krizin altından bunlar kalkamazdı ama biz kalktık." ifadesini kullandı.Erdoğan, "Ne kadar özetlemeye çalışsak da çalışalım, son 19 yılda ülkemize anlatması saatlerce, günlere sığmayacak eser ve hizmetler kazandırdık" diye konuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan