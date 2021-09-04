Erdoğan: Son 19 yılda ülkemize anlatması saatlerce, günlere sığmayacak eser ve hizmetler kazandırdık

Rize’de 'Salarha Tüneli Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki sel felaketinde zarar gören evlerin inşalarına başlandığını açıkladı. Erdoğan, "Riskli alanları yıkarak yeniden geleneksel mimariye uygun inşa ediyoruz" dedi.Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Bizim böyle viyadüklerimiz, tünellerimiz var mıydı? Bu Bay Kemal ve CHP'nin tabanına sesleniyorum. Gelin de bu Rize'yi bir görün. Dikili bir ağacınız yok. Yaşı 30'un altında olanlar eski Türkiye'yi hatırlamayabilir" dedi.Muhalefete yüklenen Erdoğan, "Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa veya geçmişte bizim başımıza gelse ortaya çıkacak krizin altından bunlar kalkamazdı ama biz kalktık." ifadesini kullandı.Erdoğan, "Ne kadar özetlemeye çalışsak da çalışalım, son 19 yılda ülkemize anlatması saatlerce, günlere sığmayacak eser ve hizmetler kazandırdık" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetinin Türkiye'ye 19 yıldır durmadan hizmet ettiğini belirterek, "Ne kadar özetlemeye çalışsak da çalışalım, son 19 yılda ülkemize anlatması saatlerce, günlere sığmayacak eser ve hizmetler kazandırdık" dedi.
Rize’de 'Salarha Tüneli Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki sel felaketinde zarar gören evlerin inşalarına başlandığını açıkladı. Erdoğan, "Riskli alanları yıkarak yeniden geleneksel mimariye uygun inşa ediyoruz" dedi.
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Bizim böyle viyadüklerimiz, tünellerimiz var mıydı? Bu Bay Kemal ve CHP'nin tabanına sesleniyorum. Gelin de bu Rize'yi bir görün. Dikili bir ağacınız yok. Yaşı 30'un altında olanlar eski Türkiye'yi hatırlamayabilir" dedi.
Muhalefete yüklenen Erdoğan, "Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa veya geçmişte bizim başımıza gelse ortaya çıkacak krizin altından bunlar kalkamazdı ama biz kalktık." ifadesini kullandı.
Erdoğan, "Ne kadar özetlemeye çalışsak da çalışalım, son 19 yılda ülkemize anlatması saatlerce, günlere sığmayacak eser ve hizmetler kazandırdık" diye konuştu.