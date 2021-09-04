https://tr.sputniknews.com/20210904/estetik-ameliyati-fenalasan-is-kadini-hayatini-kaybetti-sorusturma-baslatildi-1048616339.html

Estetik ameliyatı fenalaşan iş kadını hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı

Estetik ameliyatı fenalaşan iş kadını hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Şişli'deki bir güzellik merkezinde estetik ameliyatı olan 42 yaşındaki iş kadını Asonova Acahoba rahatsızlandı. Sağlık ekiplerince hastaneye... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T20:48+0300

2021-09-04T20:48+0300

2021-09-04T20:49+0300

türkiye

ameliyat

estetik

estetik ameliyat

klinik

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Ukrayna'da tüp bebek merkezi sahibi iş kadını Asonova Acahoba, geçen perşembe günü Şişli'deki bir estetik merkezinde meme kaldırma ve karından fazla deri aldırma operasyonu geçirdi.Acahoba operasyon bir süre sonra fenalaştı. Acahoba'ya ilk müdahale klinikte yapıldı. 42 yaşındaki kadın, durumunun ağırlaşması nedeniyle 112 Acil Servisi arandı.Asonova Acahoba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Acahoba'nın ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından belli olacak.Klinik yetkilisinden açıklamaİhmal iddialarıyla ilgili Şişli'deki klinik yetkilisi Alper Çapanoğlu, açıklama yaptı.2 Eylül tarihinde estetik cerrahi operasyon yaptıran Ukrayna asıllı Asonova Acahoba'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Alper Çapanoğlu, operasyon öncesi hastanın gerekli tüm test ve kontrollerinin yapıldığını ifade etti.Çapanoğlu yazılı açıklamada, "Kendi beyanları ve yapılan testler sonucu, operasyon işinin ehli cerrahlarımız tarafından, tıbbi prosedürlere uygun olarak gerçekleştirildi. Operasyon sonrası normal servise alınan hastamızda, yaklaşık 10 saat sonra ani gelişen bir sağlık sorunu meydana geldi. Hastamız tüm müdahalelerimize rağmen kurtarılmamıştır" ifadelerine yer verdi. Acahoba'nın ameliyatını yapan doktorun kliniğin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Bülent Cihantimur olmadığı belirtilen açıklamada, olayın yargıya intikal ettiği, yasal süreç tamamlanıp kesin ölüm nedeni belli olduktan sonra detaylı açıklaması yapılacağı da kaydedildi. Öte yandan Acahoba'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazesinin ailesi tarafından henüz alınmadığı öğrenildi.

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ameliyat, estetik, estetik ameliyat, klinik