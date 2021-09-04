https://tr.sputniknews.com/20210904/fenerbahce-miguel-crespo-ile-transfer-gorusmelerine-baslandigini-acikladi-1048614412.html

Fenerbahçe Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı

Fenerbahçe Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı

Fenerbahçe, GD Estoril Praia'da forma giyen Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladı. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T19:11+0300

2021-09-04T19:11+0300

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yaşam

fenerbahçe

transfer

miguel crespo

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Fenerbahçe Kulübü, Portekiz Ligi ekiplerinden GD Estoril Praia'da forma giyen Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.Fenerbahçe sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir."

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fenerbahçe, transfer, miguel crespo