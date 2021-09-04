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Giresun'da biri bacakları ve başı kesilmiş, ölü 2 yavru kedi bulundu
Giresun'da biri bacakları ve başı kesilmiş, ölü 2 yavru kedi bulundu
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde birinin bacakları ve başı kesilmiş, diğerinde ise kesikler bulunan 2 ölü yavru kedi bulundu. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
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giresun
yavru kedi
enver ünlü
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Giresun'da Şebinkarahisar’ın Bülbül Mahallesi'ndeki bir ara sokakta dün akşam saatlerinde ortaokul öğrencisi A.Y., ölü 2 yavru kedi buldu.Kedilerden birinin bacakları ile başının kesildiğini, diğerinde ise kesikler olduğunu gören A.Y., hayvanların fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaştı. Hayvanseverler de durumu polise haber verdi.Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, hayvanseverler de kedilere işkence eden kişilerin bulunmasını istedi.Vali Ünlü: Soruşturma başlatıldıGiresun Valisi Enver Ünlü, iki yavru kedinin ölü bulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten Ünlü, konuyu titizlikle takip ettiklerini ve faillerin yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi.
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kedi, giresun, yavru kedi, enver ünlü, yavru

Giresun'da biri bacakları ve başı kesilmiş, ölü 2 yavru kedi bulundu

21:13 04.09.2021
© DHAGiresun'un Şebinkarahisar ilçesinde birinin bacakları ve başı kesilmiş, diğerinde ise kesikler bulunan 2 ölü yavru kedi bulundu.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde birinin bacakları ve başı kesilmiş, diğerinde ise kesikler bulunan 2 ölü yavru kedi bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© DHA
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde birinin bacakları ve başı kesilmiş, diğerinde ise kesikler bulunan 2 ölü yavru kedi bulundu.
Giresun'da Şebinkarahisar’ın Bülbül Mahallesi'ndeki bir ara sokakta dün akşam saatlerinde ortaokul öğrencisi A.Y., ölü 2 yavru kedi buldu.
Kedilerden birinin bacakları ile başının kesildiğini, diğerinde ise kesikler olduğunu gören A.Y., hayvanların fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaştı. Hayvanseverler de durumu polise haber verdi.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, hayvanseverler de kedilere işkence eden kişilerin bulunmasını istedi.

Vali Ünlü: Soruşturma başlatıldı

Giresun Valisi Enver Ünlü, iki yavru kedinin ölü bulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten Ünlü, konuyu titizlikle takip ettiklerini ve faillerin yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi.
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