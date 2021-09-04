https://tr.sputniknews.com/20210904/giresunda-biri-bacaklari-ve-basi-kesilmis-olu-2-yavru-kedi-bulundu-1048616788.html

Giresun'da biri bacakları ve başı kesilmiş, ölü 2 yavru kedi bulundu

Giresun'da biri bacakları ve başı kesilmiş, ölü 2 yavru kedi bulundu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde birinin bacakları ve başı kesilmiş, diğerinde ise kesikler bulunan 2 ölü yavru kedi bulundu. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T21:13+0300

2021-09-04T21:13+0300

2021-09-04T21:13+0300

türkiye

kedi

giresun

yavru kedi

enver ünlü

yavru

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/1048616708_1:0:1201:675_1920x0_80_0_0_af9917431470d20022a972f6137f4f3d.jpg

Giresun'da Şebinkarahisar’ın Bülbül Mahallesi'ndeki bir ara sokakta dün akşam saatlerinde ortaokul öğrencisi A.Y., ölü 2 yavru kedi buldu.Kedilerden birinin bacakları ile başının kesildiğini, diğerinde ise kesikler olduğunu gören A.Y., hayvanların fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaştı. Hayvanseverler de durumu polise haber verdi.Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, hayvanseverler de kedilere işkence eden kişilerin bulunmasını istedi.Vali Ünlü: Soruşturma başlatıldıGiresun Valisi Enver Ünlü, iki yavru kedinin ölü bulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten Ünlü, konuyu titizlikle takip ettiklerini ve faillerin yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi.

türkiye

giresun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kedi, giresun, yavru kedi, enver ünlü, yavru