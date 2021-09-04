https://tr.sputniknews.com/20210904/gumushaneden-ayrilip-giresuna-baglanmak-isteyen-2-koyde-yapilan-referandumun-sonucu-belli-oldu-1048618349.html

Gümüşhane'den ayrılıp Giresun'a bağlanmak isteyen 2 köyde yapılan referandumun sonucu belli oldu

Gümüşhane'den ayrılıp Giresun'a bağlanmak isteyen 2 köyde yapılan referandumun sonucu belli oldu

Gümüşhane'den ayrılıp Giresun'a bağlanmak isteyen Günyüzü ve Üçtaş köylerinde referandum yapıldı. Oylamanın sonucunda vatandaşların çoğu ayrılma yönünde 'evet'... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T23:03+0300

2021-09-04T23:03+0300

2021-09-04T23:03+0300

türkiye

referandum

gümüşhane

günyüzü

üçtaş

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü ve Üçtaş köyleri muhtarlıklarının, Gümüşhane'den ayrılarak sınırları bulunan Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanma talepleri üzerine İl İdare Kurulu, 4 Eylül'de ilgili köylerde seçim kararı aldı.Kararın ardından bugün Üçtaş ve Günyüzü'nde yaşayan vatandaşlar, köylerdeki okullarda kurulan sandıklarda "evet" ve "hayır" pusulalarıyla oy kullandı.Sabah saatlerinde başlayan ve 17.00'de sona eren oy verme işleminin ardından Günyüzü köyündeki sandıklardan resmi olmayan verilere göre 272 "evet", 196 "hayır" oyu çıkarken 4 oy ise geçersiz sayıldı.Üçtaş köyünde ise 474 kişi "evet", 33 kişi "hayır" oyu verirken 13 oy geçersiz sayıldı.

türkiye

gümüşhane

günyüzü

üçtaş

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referandum, gümüşhane, günyüzü, üçtaş