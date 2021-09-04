https://tr.sputniknews.com/20210904/husilerden-suudi-arabistana-balistik-fuze-saldirisi-1048619189.html

Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan’a balistik füze saldırısı düzenledi. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T23:35+0300

2021-09-04T23:35+0300

2021-09-04T23:35+0300

dünya

suudi arabistan

yemen

füze saldırısı

husiler

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Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı düzenlendi. Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu güçlerinin yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine atılan düşmanca bir balistik füzenin engellendiği duyuruldu. Arap koalisyonu güçleri saldırıya ilişkin detay vermezken, saldırı sırasında Suudi Arabistan'daki Dammam ve Dhahran bölgelerinde şiddetli patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Saldırıda Suudi Aramco petrol şirketine ait tesisin hedef alınmış olabileceği düşünülürken, can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.Öte yandan Husiler daha önce de Suudi Arabistan'ın güneyindeki petrol tesislerini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almıştı.

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suudi arabistan, yemen, füze saldırısı, husiler