https://tr.sputniknews.com/20210904/icisleri-bakanligindan-yeni-egitim-donemine-iliskin-aciklama-1048606165.html

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni eğitim dönemine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni eğitim dönemine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, okul kolluk görevlisi, güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ile okul giriş çıkışlarında görev alacak devriye ekiplerinin görev ve... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T11:20+0300

2021-09-04T11:20+0300

2021-09-04T11:46+0300

içişleri bakanlığı

eğitim

koronavirüs

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 19 bin 569 kolluk personeli güvenlikten sorumlu olacak.Eğitim süresi boyunca görev yapacak olan okul kolluk görevlileri, görevli oldukları okullarda öğrenci giriş saatinden yarım saat önce hazır bulunacak. Mesai saatlerinde görev yerlerini asla terk etmeyecek. Okul idaresi ile sürekli irtibat ve iletişim halinde olacak. Okul giriş-çıkış saatleri başta olmak üzere asayiş ve trafik yönünden gerekli tedbirleri alacak.Okulda uyuşturucu, uyarıcı madde satışı ve kullanımını engelleyecek. Okul önleri ve yakın çevresinde, suç işlemede kullanılabilecek kesici, delici, patlayıcı vb. diğer unsurları satan, taşıyan ve bulunduran kişiler hakkında işlem yapacak.Okulların giriş çıkış saatlerinde görev alan devriye ekipler, okul önünde ve çevresinde okulla alakası olmayan ya da şüpheli görülen şahıslarla ilgili kontrolleri yapacak. Gerekli durumlarda adli ve idari işlemler uygulayarak okul çevresinden bu şahısları uzaklaştırılacak.Okul çevrelerinde güvenli eğitim ortamını bozan, seyyar satıcılar ile usule aykırı yiyecek içecek satanların men edilmesi için belediye zabıtası ile irtibat ve koordinasyon sağlayacak. Okul çevresinde öğrencilere sigara ve alkollü içki satan işyerleri hakkında işlem yapacak. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışarak okul servis araçlarının denetimini yapacak.Sürekli irtibat halinde olunacakGüvenli eğitim koordinasyon görevlisi ise sorumlu oldukları okulların idarecileri, görevli rehber öğretmen ve okul aile birliğinde bulunan velilerle sürekli görüşerek bilgi alışverişinde bulunacak.Okul güvenlik kameralarının KGYS’ye entegrasyonu tamamlanacakÖncelik dereceli okullar başta olmak üzere okullarda kurulan güvenlik kameralarının çalışabilirliği kontrol edilecek ve 'Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegrasyonu tamamlanacak. Güvenlik kamera sistemi kurulan okulların çevre güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanabilmesi ve olayların kayıt altına alınması amacıyla görüntüler öncelikle okul yönetimleri tarafından izlenecek.Metruk binalar yıkılacak, internet kafe ve oyun salonlarının denetimine ağırlık verilecekOkul çevrelerinde metruk statüsünde olduğu tespit edilen binalara ilişkin alınacak tedbirlerin gözden geçirilecek ve işlemleri tamamlanan metruk binaların biran evvel yıkılması sağlanacak. Okul çevrelerinde bulunan internet cafe/oyun salonları vb. yerlerin düzenli olarak denetlenecek. İnternet toplu kullanım sağlayıcıları ile ilgili olarak 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen yükümlülükler ile bu işyerlerinde uyulması gereken kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edilecek. Okul çevrelerinde ve öğrencilerin bulunduğu yerlerde uyuşturucu/uyarıcı maddelerle mücadele konusu başta olmak üzere açık sigara satışının önlenmesi de dahil her türlü önleyici tedbir alınacak.

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içişleri bakanlığı, eğitim, koronavirüs