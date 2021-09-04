https://tr.sputniknews.com/20210904/imamoglu-tarihe-geciyorsunuz-1048608464.html

İmamoğlu: Tarihe geçiyorsunuz

İmamoğlu: Tarihe geçiyorsunuz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro çalışmalarında görevli personele seslenerek “Bir yönüyle de dünyada bu kadar aynı anda metro üretilen bir kentin sürecini... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T13:31+0300

2021-09-04T13:31+0300

2021-09-04T13:31+0300

türkiye

istanbul

metro

ekrem imamoğlu

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde devam eden İBB’nin metro şantiyelerinde görevli amir ve şefleriyle bir araya geldi.İBB’nin aynı anda on metro inşaatını devam ettirdiğini hatırlatan İmamoğlu, “Bir yönüyle de dünyada bu kadar aynı anda metro üretilen bir kentin sürecini yürüten insanlar olarak bence kesinlikle tarihe geçiyorsunuz. Keşke böyle olmasaydı ama İstanbul’un böyle bir sürece acil ihtiyacı var; kentleşmesi çok hızlı” ifadelerini kullandı.'Yoğun bir kentleşmenin içerisindeyiz'İmamoğlu, Türkiye’nin en fazla ihtiyaç duyduğu kollarda çalışan insanlar olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: “Ülkemizin önemli sorunlarından birisi bence hatta sorunların ana kaynağı kentleşme. Çünkü şehirlere yerleşiyoruz, taşınıyoruz, göç ediyoruz. Bu vesileyle bizi orada bekleyen problemlerle de bir anda boğuşmaya başlıyoruz. Bunun içinde ulaşım, adaptasyon, istihdam, güvenlik var. Çok yoğun bir kentleşmenin içerisindeyiz. Belli ki bu sorun. Uzun yıllar daha devam edecek neticede. Bu şehirlerdeki sorunun da temel kaynağı bir yerden bir yere erişebilme. Yıllarca mahallesinden çıkmayan insanlar tanıdım ben. 12 yıldır siyaseten ev gezen birisiyim. Evinden çok az çıkan insanların varlığına şahit oldum. Dolayısıyla böyle bir sosyolojik tarafına baktığınızda ortaya koyduğunuz performansın ya da ürettiğiniz avantajların aslında toplumsal huzura ne kadar büyük etkisi olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Çünkü insanları bir şehirde özgürleştirmenin temelinde erişebilmek var. Yani bir yerden bir yere gidebilmek var. Dilediğinde onu yapabilme özgürlüğü var. Elbette bunun başka parametrelere de ihtiyacı var.”'Sadece siyasilere suç yüklemeyin'Seçim döneminde, dört yaşına kadar çocuğu olan kadınların ücretsiz ulaşım hakkını elde etme talebinin kendisi tarafından gündeme getirildiğini anımsatan İmamoğlu, “Bu, Büyükşehir adayı olmadan önce beynime yerleşmiş bir mağduriyetin giderilmesiydi” dedi. İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:İmamoğlu, siyaseten ortaya koydukları eksiklikleri, çalışma arkadaşlarının düzeltmekle yükümlü olduğunu ve mesleklerinin de bunu emrettiğini kaydetti. “Yani sadece siyasilere suç yüklemeyin lütfen” diyen İmamoğlu, “Çünkü mesleğiniz size bunu emrediyor bence. O bakımdan ülkede her meslek sahibi, her iyi yetişmiş insanımız mesleğinin hakkını verirse ve mesleğinin ona sunduğu doğruları savunursa bu ülkede hatalı işler çok az olur. Eğer bugün bazı hatalar yapılıyorsa, bazı meslek sahibi insanların bence mesleklerini ihmal etmesinden kaynaklı oluyor. Tabii ki idareciler çok önemli. İdarecinin mantığı ya da idarecinin felsefesi çok çok önemli ama ona o fırsatı veren başka unsurları da ihmal etmemek lazım. O bakımdan sizlerin kararlılığı, doğrudaki ısrarınız, bizim için büyük teminat. Ben bununla kendimi güçlü hissedebilirim. Başka türlü hissedemem. Yani sizin iradenizle ben güçlü hissedebilirim kendimi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, sizin gibi İBB çatısında çalışan diğer dostlarımızın da, yol arkadaşlarımızın da aynı karakterle hareket ediyor olması; memleketimizin bu insan kaynağına sağlıklı bir metotla kendine emanet eden her yönetici başarılı olur. Başarılı olmaması için hiçbir sebep yok” şeklinde konuştu.

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istanbul, metro, ekrem imamoğlu