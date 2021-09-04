https://tr.sputniknews.com/20210904/ingilterede-asi-karsitlarindan-protesto-5-polis-yaralandi-1048600169.html

İngiltere'de aşı karşıtlarından protesto: 5 polis yaralandı

İngiltere'de aşı karşıtlarından protesto: 5 polis yaralandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtlarının düzenlediği protesto gösterilerinde 5 polisin yaralandığı bildirildi. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T00:02+0300

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2021-09-04T00:02+0300

dünya

ingiltere

londra

protesto

koronavirüs aşısı

aşı karşıtlığı

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Avrupa genelinde uzun bir süredir Kovid-19'a karşı yaygın aşılama ve aşı pasaportu uygulamasına karşı protesto gösterileri düzenleniyor.İngiltere'de bugün düzenlenen protestolar, göstericilerin İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun genel merkezine girmeye çalışmalarının ardından şiddet eylemlerine dönüştü.Binaya girmeye çalışan bazı göstericiler gözaltına alınırken, Londra polisinden yapılan açıklamada, "Polis memurları, işine bu çirkin sahneler için gelmiyor. Bu şiddet düzeyi kesinlikle kabul edilemez ve hoş görülmeyecektir. Canary Wharf ve South Kensington'da protestocu bir gruba karşı görevini yapan 5 memur yaralandı" bilgisi paylaşıldı.İngiliz hükümeti, Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi'nin (JCVI) tavsiyelerinin ardından ülke çapında, yeniden bir toplu aşılama kampanyası başlatmaya hazırlanıyor. Sürecin bu ayın sonuna kadar devam edeceği belirtiliyor.

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ingiltere, londra, protesto, koronavirüs aşısı, aşı karşıtlığı, фото