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İngiltere'de aşı karşıtlarından protesto: 5 polis yaralandı
İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtlarının düzenlediği protesto gösterilerinde 5 polisin yaralandığı bildirildi.
Avrupa genelinde uzun bir süredir Kovid-19'a karşı yaygın aşılama ve aşı pasaportu uygulamasına karşı protesto gösterileri düzenleniyor.
İngiltere'de bugün düzenlenen protestolar, göstericilerin İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun genel merkezine girmeye çalışmalarının ardından şiddet eylemlerine dönüştü.
© REUTERS / Tom Nicholsonİngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtlarının düzenlediği protesto gösterilerinde 5 polisin yaralandığı bildirildi.
1/4
© REUTERS / Tom Nicholson
İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtlarının düzenlediği protesto gösterilerinde 5 polisin yaralandığı bildirildi.
© REUTERS / Tom Nicholsonİngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtlarının düzenlediği protesto gösterilerinde 5 polisin yaralandığı bildirildi.
2/4
© REUTERS / Tom Nicholson
İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtlarının düzenlediği protesto gösterilerinde 5 polisin yaralandığı bildirildi.
© REUTERS / Tom Nicholsonİngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtlarının düzenlediği protesto gösterilerinde 5 polisin yaralandığı bildirildi.
3/4
© REUTERS / Tom Nicholson
İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtlarının düzenlediği protesto gösterilerinde 5 polisin yaralandığı bildirildi.
© REUTERS / Tom Nicholsonİngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtlarının düzenlediği protesto gösterilerinde 5 polisin yaralandığı bildirildi.
4/4
© REUTERS / Tom Nicholson
İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtlarının düzenlediği protesto gösterilerinde 5 polisin yaralandığı bildirildi.
Binaya girmeye çalışan bazı göstericiler gözaltına alınırken, Londra polisinden yapılan açıklamada, "Polis memurları, işine bu çirkin sahneler için gelmiyor. Bu şiddet düzeyi kesinlikle kabul edilemez ve hoş görülmeyecektir. Canary Wharf ve South Kensington'da protestocu bir gruba karşı görevini yapan 5 memur yaralandı" bilgisi paylaşıldı.
Crowds quickly became hostile when they reached a building in Canary Wharf. Officers moved in to prevent those protesting from gaining entry.— Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) September 3, 2021
As you can see, officers were faced with shocking scenes of violence. With units being pushed and shoved.
İngiliz hükümeti, Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi'nin (JCVI) tavsiyelerinin ardından ülke çapında, yeniden bir toplu aşılama kampanyası başlatmaya hazırlanıyor. Sürecin bu ayın sonuna kadar devam edeceği belirtiliyor.