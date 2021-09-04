https://tr.sputniknews.com/20210904/ingilterede-uzmanlar-12-15-yas-araligindaki-saglikli-cocuklara-kovid-19-asisi-yapilmasini-onermedi-1048602883.html

İngiltere'de uzmanlar, 12-15 yaş aralığındaki sağlıklı çocuklara Kovid-19 aşısı yapılmasını önermedi

İngiltere'de uzmanlar, 12-15 yaş aralığındaki sağlıklı çocuklara Kovid-19 aşısı yapılmasını önermedi

İngiltere'de aşı uzmanları 12-15 yaş arasındaki çocukların tamamı için bir Koronavirüs aşısı yapılmasını önermediklerini ve nadir görülen miyokardinin uzun... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T02:59+0300

2021-09-04T02:59+0300

2021-09-04T02:59+0300

koronavirüs

ingiltere

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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İngiltere'nin Aşı ve Aşılama Ortak Komitesi tarafından yapılan açıklamada Koronavirüs aşılarına ilişkin tavsiyenin mevcut hastalığı bulunan 12-15 yaş aralığındaki çocukları da kapsayacak şekilde genişletildiği ancak sağlıklı çocuklara aşı yapılmasının bir fayda getirme olasılığının düşük olduğu ifade edildi.Reuters'ın haberine göre, Pfizer'ın Koronavirüs aşısını olan bazı genç bireylerde genellikle hafif atlatılsa bile kalp iltihabı olarak bilinen miyokardi görüldüğüne dair raporlar yayımlanmıştı.

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2021

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ingiltere, koronavirüs, koronavirüs aşısı