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İngiltere'de uzmanlar, 12-15 yaş aralığındaki sağlıklı çocuklara Kovid-19 aşısı yapılmasını önermedi
İngiltere'de uzmanlar, 12-15 yaş aralığındaki sağlıklı çocuklara Kovid-19 aşısı yapılmasını önermedi
İngiltere'de aşı uzmanları 12-15 yaş arasındaki çocukların tamamı için bir Koronavirüs aşısı yapılmasını önermediklerini ve nadir görülen miyokardinin uzun... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T02:59+0300
2021-09-04T02:59+0300
koronavirüs
ingiltere
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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İngiltere'nin Aşı ve Aşılama Ortak Komitesi tarafından yapılan açıklamada Koronavirüs aşılarına ilişkin tavsiyenin mevcut hastalığı bulunan 12-15 yaş aralığındaki çocukları da kapsayacak şekilde genişletildiği ancak sağlıklı çocuklara aşı yapılmasının bir fayda getirme olasılığının düşük olduğu ifade edildi.Reuters'ın haberine göre, Pfizer'ın Koronavirüs aşısını olan bazı genç bireylerde genellikle hafif atlatılsa bile kalp iltihabı olarak bilinen miyokardi görüldüğüne dair raporlar yayımlanmıştı.
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ingiltere, koronavirüs, koronavirüs aşısı

İngiltere'de uzmanlar, 12-15 yaş aralığındaki sağlıklı çocuklara Kovid-19 aşısı yapılmasını önermedi

02:59 04.09.2021
© AAkoronavirüs, aşı
koronavirüs, aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© AA
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İngiltere'de aşı uzmanları 12-15 yaş arasındaki çocukların tamamı için bir Koronavirüs aşısı yapılmasını önermediklerini ve nadir görülen miyokardinin uzun süreli etkilerini değerlendirmek için ihtiyatlı bir tutum sergilemeyi tercih ettiklerini ifade etti.
İngiltere'nin Aşı ve Aşılama Ortak Komitesi tarafından yapılan açıklamada Koronavirüs aşılarına ilişkin tavsiyenin mevcut hastalığı bulunan 12-15 yaş aralığındaki çocukları da kapsayacak şekilde genişletildiği ancak sağlıklı çocuklara aşı yapılmasının bir fayda getirme olasılığının düşük olduğu ifade edildi.
Reuters'ın haberine göre, Pfizer'ın Koronavirüs aşısını olan bazı genç bireylerde genellikle hafif atlatılsa bile kalp iltihabı olarak bilinen miyokardi görüldüğüne dair raporlar yayımlanmıştı.
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