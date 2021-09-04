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https://tr.sputniknews.com/20210904/istanbulda-okul-servislerinde-gizli-zam-tartismasi-1048607440.html
İstanbul'da okul servislerinde gizli zam tartışması
İstanbul'da okul servislerinde gizli zam tartışması
İstanbul'da okul servis araçlarına UKOME'nin yüzde 15'lik zammına rağmen 'yeni araba', 'iyi araba', 'hostes bedeli' gibi gerekçelerle yüzde 35'e varan ek ücret... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T12:54+0300
2021-09-04T12:54+0300
okul servisi
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İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, "Hostes için velilerimiz yüzde 35 artı bir ücret ödemek durumunda" dedi.İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise ücretlerin belirlenenden fazla istenmesi durumda velilerin tüketici hakem heyetlerine başvurmaları gerektiğini bildirdi.'Yeni araba' ve 'hostes bedeli' talebiPazartesi günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlayacak ve öğrenciler 1.5 yıllık zorunlu pandemi arasından sonra yüz yüze eğitimde ders başı yapacak. UKOME toplantısında servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapılmıştı. Buna göre, yeni tarifede servis ücretleri 0-1 kilometre 312 lira, 1-3 kilometre 348, 3-5 kilometre 370 lira ve 23-25 kilometre ise 748 lira olarak belirlendi. Ancak özellikle özel okul servisleri, "iyi araba", "yeni araba" , "hostes bedeli" gibi gerekçelerle velilerden yüzde 35'e varan ek ücret istiyor.'Velilerimiz yüzde 35 artı bir ücret ödemek durumunda'İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, "Gizli zam değil aslında aşikar oluyor. Eğer çocuk ilkokul, okul öncesi veya ortaokuldaysa mecburen hostes bulundurmak zorunda. Bunun için de velilerimiz yüzde 35 artı bir ücret ödemek durumunda. Lisede hostes parası kesinlikle yok. Şöyle bir soygunumuz var bizim; çeşitli isimler altında araç takip bedeli, iyi araba bedeli, gezi bedeli gibi isimler altında servis ücretini ikiye katlayarak tahsil etmeye çalışıyorlar. Biz buradan vatandaşımızı uyarıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'nde özel okul, devlet okulu diye bir ayrım yok, özellikle İstanbul'da bu hiç yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açıklamış olduğu fiyat tarifesi, okul öncesi, ilkokulu, ortaokulu, lisesi, özeli, devleti hepsi yanı fiyattır. Ayrı bir fiyat yok. Eğer ki vatandaştan çeşitli isimler altında fazla para istiyorlarsa mutlaka İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvursunlar. Yine düzeltemiyorlarsa ilçelerindeki Tüketici Hakem Kurulu'na muhakkak müracaat etsinler. Devlet okulunda olmaz bu, devlet okulundaki velinin normal servis ücretini verecek kadar parası yok ki. Ama özel okulda hem fazla para alıyorlar hem de 10 aya çıkarıyorlar. Bunlar ticaret odasına kayıtlı, yolda da gördüğünüz A, B, C turizm firmaları. Bunların arabacıya da veliye de herhangi bir katkıları yok" açıklamalarında bulundu.'Tüketici mahkemelerine şikayet edilebilir'İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, servis fiyatlarının İBB ile UKOME'nin verdiği karar sonucunda belirlendiğini söyleyerek, "UKOME'de şu anda bakanlık temsilcileri, İBB temsilcileri ve esnaf temsilcileri olmak üzere 26 temsilci var. Geçtiğimiz yıllarda servis fiyatlarında yüzde 10 veya 11 oranında bir artış yapılıyordu. Ancak bu dönem, servisçilerin daha önceki dönemde çalışamaması nedeniyle durumu biraz daha iyileştirmeye çalıştık. UKOME'de yüzde 15'lik bir zam oranı kabul edildi. Diğer taraftan velilerin de zor durumda kalmaması açısından daha fazla bir fiyat öngörmedik. Bazı servis firmalarının daha fazla fiyat talep ettikleriyle ilgili gelen bazı şikayetler duyuyoruz. Ancak bu fiyat tamamen taşımacılık ücreti olarak belirlenmiştir. Bazı firmalar başka ek hizmetler yaparak bunları tahsil etmeye çalışıyorlar. Tuhim.ibb.gov.tr adresinden fiyatlar ve güzergah kontrol edilebilir. Eğer böyle talepler varsa bunlar için tüketici mahkemelerine şikayet edilebilir. Bize bildirildiğinde biz de İBB olarak ilgileniyoruz. Ama bunun en yasal yolu tüketici mahkemelerine bunu bildirmektir" dedi.
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okul servisi

İstanbul'da okul servislerinde gizli zam tartışması

12:54 04.09.2021
© AAOkul servisi, Okul servisleri
Okul servisi, Okul servisleri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© AA
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İstanbul'da okul servis araçlarına UKOME'nin yüzde 15'lik zammına rağmen 'yeni araba', 'iyi araba', 'hostes bedeli' gibi gerekçelerle yüzde 35'e varan ek ücret talep edilmesi velilerin tepkisini çekti.
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, "Hostes için velilerimiz yüzde 35 artı bir ücret ödemek durumunda" dedi.
İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise ücretlerin belirlenenden fazla istenmesi durumda velilerin tüketici hakem heyetlerine başvurmaları gerektiğini bildirdi.

'Yeni araba' ve 'hostes bedeli' talebi

Pazartesi günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlayacak ve öğrenciler 1.5 yıllık zorunlu pandemi arasından sonra yüz yüze eğitimde ders başı yapacak. UKOME toplantısında servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapılmıştı. Buna göre, yeni tarifede servis ücretleri 0-1 kilometre 312 lira, 1-3 kilometre 348, 3-5 kilometre 370 lira ve 23-25 kilometre ise 748 lira olarak belirlendi. Ancak özellikle özel okul servisleri, "iyi araba", "yeni araba" , "hostes bedeli" gibi gerekçelerle velilerden yüzde 35'e varan ek ücret istiyor.

'Velilerimiz yüzde 35 artı bir ücret ödemek durumunda'

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, "Gizli zam değil aslında aşikar oluyor. Eğer çocuk ilkokul, okul öncesi veya ortaokuldaysa mecburen hostes bulundurmak zorunda. Bunun için de velilerimiz yüzde 35 artı bir ücret ödemek durumunda. Lisede hostes parası kesinlikle yok. Şöyle bir soygunumuz var bizim; çeşitli isimler altında araç takip bedeli, iyi araba bedeli, gezi bedeli gibi isimler altında servis ücretini ikiye katlayarak tahsil etmeye çalışıyorlar. Biz buradan vatandaşımızı uyarıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'nde özel okul, devlet okulu diye bir ayrım yok, özellikle İstanbul'da bu hiç yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açıklamış olduğu fiyat tarifesi, okul öncesi, ilkokulu, ortaokulu, lisesi, özeli, devleti hepsi yanı fiyattır. Ayrı bir fiyat yok. Eğer ki vatandaştan çeşitli isimler altında fazla para istiyorlarsa mutlaka İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvursunlar. Yine düzeltemiyorlarsa ilçelerindeki Tüketici Hakem Kurulu'na muhakkak müracaat etsinler. Devlet okulunda olmaz bu, devlet okulundaki velinin normal servis ücretini verecek kadar parası yok ki. Ama özel okulda hem fazla para alıyorlar hem de 10 aya çıkarıyorlar. Bunlar ticaret odasına kayıtlı, yolda da gördüğünüz A, B, C turizm firmaları. Bunların arabacıya da veliye de herhangi bir katkıları yok" açıklamalarında bulundu.

'Tüketici mahkemelerine şikayet edilebilir'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, servis fiyatlarının İBB ile UKOME'nin verdiği karar sonucunda belirlendiğini söyleyerek, "UKOME'de şu anda bakanlık temsilcileri, İBB temsilcileri ve esnaf temsilcileri olmak üzere 26 temsilci var. Geçtiğimiz yıllarda servis fiyatlarında yüzde 10 veya 11 oranında bir artış yapılıyordu. Ancak bu dönem, servisçilerin daha önceki dönemde çalışamaması nedeniyle durumu biraz daha iyileştirmeye çalıştık. UKOME'de yüzde 15'lik bir zam oranı kabul edildi. Diğer taraftan velilerin de zor durumda kalmaması açısından daha fazla bir fiyat öngörmedik. Bazı servis firmalarının daha fazla fiyat talep ettikleriyle ilgili gelen bazı şikayetler duyuyoruz. Ancak bu fiyat tamamen taşımacılık ücreti olarak belirlenmiştir. Bazı firmalar başka ek hizmetler yaparak bunları tahsil etmeye çalışıyorlar. Tuhim.ibb.gov.tr adresinden fiyatlar ve güzergah kontrol edilebilir. Eğer böyle talepler varsa bunlar için tüketici mahkemelerine şikayet edilebilir. Bize bildirildiğinde biz de İBB olarak ilgileniyoruz. Ama bunun en yasal yolu tüketici mahkemelerine bunu bildirmektir" dedi.
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