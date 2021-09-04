https://tr.sputniknews.com/20210904/japonyada-kovid-19un-mu-varyanti-saptandi-1048604219.html

Japonya'da Kovid-19'un Mu varyantı saptandı

Japonya'da Kovid-19'un Mu varyantı saptandı

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Kolombiya'da tespit edilen Mu varyantı tespit edildi. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T09:01+0300

2021-09-04T09:01+0300

2021-09-04T09:28+0300

japonya

koronavirüs

mu varyantı

2020 tokyo olimpiyatları

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Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) aşılara karşı daha dirençli mutasyonlar geçirdiğini ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdiği Mu varyantına, Japonya'da 2 kişide rastlandı.Vakaların biri Tokyo'nun doğusundaki Narita havalimanında Birleşik Arap Emirlikleri çıkışlı bir yolcuda, diğeri ise başkentteki Haneda havalimanında İngiltere çıkışlı bir yolcuda saptandı.Yolcular havalimanında karantina periyoduna alındı.Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) Genel Direktörü Wakita Takaji, söz konusu varyanta yönelik daha fazla bilgi toplanması gerektiğini söyledi.Delta ise Japonya'da hakim Kovid-19 varyantı olmaya devam ediyor.Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda ilk kez bir sporcu Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldıÖte yandan, Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda yarışan ve Kovid-19'a yakalanan bir sporcunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Komite Sözcüsü Takaya Masanori, düzenlediği basın toplantısında, turnuva boyunca ilk kez bir sporcunun Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.Yabancı paralimpik sporcunun kimliğine dair bilgi verilmedi.Öte yandan Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Sözcüsü Craig Spence, Tokyo'daki sporcu semtinde bayılan Belçika tekerlekli sandalye tenis oyuncusu Joachim Gerard'ın da hastaneye kaldırıldığını duyurdu.2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden şimdiye kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 297'ye yükseldiği bildirilmişti.24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcu 22 dalda yarışıyor.

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japonya, koronavirüs, mu varyantı, 2020 tokyo olimpiyatları