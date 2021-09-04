https://tr.sputniknews.com/20210904/kabil-havalimanindan-taliban-kontrolunde-ilk-ic-hat-ucus-seferi-gerceklestirildi-1048617285.html

Kabil Havalimanı'ndan Taliban kontrolünde ilk iç hat uçuş seferi gerçekleştirildi

Kabil Havalimanı'ndan Taliban kontrolünde ilk iç hat uçuş seferi gerçekleştirildi

Afganistan'da ABD güçlerinin ülkeden ayrılması ve Taliban'ın kontrolü sağlamasından bu yana başkent Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'ndan iç hatlardan ilk... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T21:37+0300

2021-09-04T21:37+0300

2021-09-04T21:38+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Afganistan'da Ariana Afgan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı 31 yolcusuyla öğleden sonra yerel saatle 15.00 sularında Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'ndan Mezarı Şerif'e uçtu.Anadolu Ajansı'nca Ariana yetkililerinden alınan bilgiye göre, gün içinde bir iç hat uçuşunun da Herat'a yapılacağını belirtilirken, bugünden itibaren iç hatlarda uçuşların rutin bir şekilde devam ettirileceği ifade edildi.Ayrıca Taliban'ın başkenti ele geçirdiği 15 Ağustos'tan bu yana kapalı olan Kabil Şehzade Sarayı'nın da faaliyetine başladığı belirtildi.Afganistan'daki döviz kurunun belirlendiği ayaklı borsa olarak bilinen Şehzade Sarayı'nın açılmasıyla 1 dolar 87 Afganiden 84'e geriledi.

afganistan

kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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2021

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