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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210904/kabil-havalimanindan-taliban-kontrolunde-ilk-ic-hat-ucus-seferi-gerceklestirildi-1048617285.html
Kabil Havalimanı'ndan Taliban kontrolünde ilk iç hat uçuş seferi gerçekleştirildi
Kabil Havalimanı'ndan Taliban kontrolünde ilk iç hat uçuş seferi gerçekleştirildi
Afganistan'da ABD güçlerinin ülkeden ayrılması ve Taliban'ın kontrolü sağlamasından bu yana başkent Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'ndan iç hatlardan ilk... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T21:37+0300
2021-09-04T21:38+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
kabil
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Afganistan'da Ariana Afgan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı 31 yolcusuyla öğleden sonra yerel saatle 15.00 sularında Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'ndan Mezarı Şerif'e uçtu.Anadolu Ajansı'nca Ariana yetkililerinden alınan bilgiye göre, gün içinde bir iç hat uçuşunun da Herat'a yapılacağını belirtilirken, bugünden itibaren iç hatlarda uçuşların rutin bir şekilde devam ettirileceği ifade edildi.Ayrıca Taliban'ın başkenti ele geçirdiği 15 Ağustos'tan bu yana kapalı olan Kabil Şehzade Sarayı'nın da faaliyetine başladığı belirtildi.Afganistan'daki döviz kurunun belirlendiği ayaklı borsa olarak bilinen Şehzade Sarayı'nın açılmasıyla 1 dolar 87 Afganiden 84'e geriledi.
afganistan
kabil
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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afganistan, taliban, kabil, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Kabil Havalimanı'ndan Taliban kontrolünde ilk iç hat uçuş seferi gerçekleştirildi

21:37 04.09.2021 (güncellendi: 21:38 04.09.2021)
© REUTERS / WANA NEWS AGENCYKabil Havalimanı
Kabil Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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Afganistan'da ABD güçlerinin ülkeden ayrılması ve Taliban'ın kontrolü sağlamasından bu yana başkent Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'ndan iç hatlardan ilk yolcu uçağı Mezarı Şerif'e havalanırken, döviz bürolarının bulunduğu Şehzade Sarayı ile özel üniversiteler faaliyetine başladı.
Afganistan'da Ariana Afgan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı 31 yolcusuyla öğleden sonra yerel saatle 15.00 sularında Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'ndan Mezarı Şerif'e uçtu.
Anadolu Ajansı'nca Ariana yetkililerinden alınan bilgiye göre, gün içinde bir iç hat uçuşunun da Herat'a yapılacağını belirtilirken, bugünden itibaren iç hatlarda uçuşların rutin bir şekilde devam ettirileceği ifade edildi.
Ayrıca Taliban'ın başkenti ele geçirdiği 15 Ağustos'tan bu yana kapalı olan Kabil Şehzade Sarayı'nın da faaliyetine başladığı belirtildi.
Afganistan'daki döviz kurunun belirlendiği ayaklı borsa olarak bilinen Şehzade Sarayı'nın açılmasıyla 1 dolar 87 Afganiden 84'e geriledi.
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