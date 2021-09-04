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https://tr.sputniknews.com/20210904/kapkacciyi-gazeteci-yakaladi-1048610299.html
Kapkaççıyı gazeteci yakaladı
Kapkaççıyı gazeteci yakaladı
Beyoğlu Taksim Meydanı'nda turist kadının cep telefonunu alıp kaçan kişi o esnada orada bulunan gazeteci tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T15:13+0300
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yaşam
beyoğlu
kapkaç
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Taksim Meydanı'nda gece saatlerinde turist kadının cep telefonunu kapkaçla çalan kişi koşarak izini kaybettirmeye çalıştı. Oteller bölgesi olarak bilinen Talimhane'ye girerek kaçmaya çalışan kapkaççıyı muhabir Zeki Günal farketti. Günal, kapkaççıyı çelme takıp düşürdü.DHA'nın haberine göre, yerden kalkıp tekrar kaçmak isteyen kapkaççı, Günal'ın müdahalesi ile boynundan ve kolundan tutularak yakalandı. Kapkaççının elindeki telefon çevredekiler tarafından alınırken şüpheli Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşların linç etmek istediği yabancı uyruklu kapkaççı, bekçiler tarafından bir inşaata ait güvenlik kulübesine alınırken, öfkeli kalabalık oradan uzaklaştırıldı. Polisler cep telefonu sahibine teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.
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Kapkaççıyı gazeteci yakaladı

15:13 04.09.2021
© DHABeyoğlu kapkaç
Beyoğlu kapkaç - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© DHA
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Beyoğlu Taksim Meydanı'nda turist kadının cep telefonunu alıp kaçan kişi o esnada orada bulunan gazeteci tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Taksim Meydanı'nda gece saatlerinde turist kadının cep telefonunu kapkaçla çalan kişi koşarak izini kaybettirmeye çalıştı.
Oteller bölgesi olarak bilinen Talimhane'ye girerek kaçmaya çalışan kapkaççıyı muhabir Zeki Günal farketti. Günal, kapkaççıyı çelme takıp düşürdü.
DHA'nın haberine göre, yerden kalkıp tekrar kaçmak isteyen kapkaççı, Günal'ın müdahalesi ile boynundan ve kolundan tutularak yakalandı. Kapkaççının elindeki telefon çevredekiler tarafından alınırken şüpheli Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşların linç etmek istediği yabancı uyruklu kapkaççı, bekçiler tarafından bir inşaata ait güvenlik kulübesine alınırken, öfkeli kalabalık oradan uzaklaştırıldı. Polisler cep telefonu sahibine teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.
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