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Kayseri'de eşi ve çocuklarını rehin alıp evi yakmaya çalışan kişi gözaltına alındı
Kayseri'de eşi ve çocuklarını rehin alıp evi yakmaya çalışan kişi gözaltına alındı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp benzinle evi yakmak isteyen Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T17:50+0300
2021-09-04T17:50+0300
2021-09-04T17:50+0300
türkiye
kayseri
çocuk
kocasinan
uyuşturucu
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, ağabeyi A.A'nın 3 katlı evinde kalan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen M.A, eşi Z.A. ile 3 kız çocuğunu rehin aldı. M.A'yı ikna edemeyen yakınları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, M.A'nın kapıyı açmaması ve eve benzin dökmesi nedeniyle kapıyı kırarak içeri girdi. Etkisiz hale getirilen M.A. gözaltına alındı. Darbedilen Z.A. ve çocukları, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesine götürüldü.
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kayseri, çocuk, kocasinan, uyuşturucu
Kayseri'de eşi ve çocuklarını rehin alıp evi yakmaya çalışan kişi gözaltına alındı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp benzinle evi yakmak isteyen Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, ağabeyi A.A'nın 3 katlı evinde kalan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen M.A, eşi Z.A. ile 3 kız çocuğunu rehin aldı.
M.A'yı ikna edemeyen yakınları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, M.A'nın kapıyı açmaması ve eve benzin dökmesi nedeniyle kapıyı kırarak içeri girdi.
Etkisiz hale getirilen M.A. gözaltına alındı. Darbedilen Z.A. ve çocukları, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesine götürüldü.