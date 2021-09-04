https://tr.sputniknews.com/20210904/kayseride-esi-ve-cocuklarini-rehin-alip-evi-yakmaya-calisan-kisi-gozaltina-alindi-1048612944.html

Kayseri'de eşi ve çocuklarını rehin alıp evi yakmaya çalışan kişi gözaltına alındı

Kayseri'de eşi ve çocuklarını rehin alıp evi yakmaya çalışan kişi gözaltına alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp benzinle evi yakmak isteyen Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T17:50+0300

2021-09-04T17:50+0300

2021-09-04T17:50+0300

türkiye

kayseri

çocuk

kocasinan

uyuşturucu

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, ağabeyi A.A'nın 3 katlı evinde kalan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen M.A, eşi Z.A. ile 3 kız çocuğunu rehin aldı. M.A'yı ikna edemeyen yakınları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, M.A'nın kapıyı açmaması ve eve benzin dökmesi nedeniyle kapıyı kırarak içeri girdi. Etkisiz hale getirilen M.A. gözaltına alındı. Darbedilen Z.A. ve çocukları, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesine götürüldü.

türkiye

kayseri

kocasinan

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kayseri, çocuk, kocasinan, uyuşturucu