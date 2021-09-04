Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Bu videoyu atın fav'a

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili gençler, çalışmalarımızı tamamladık. Size güzel haberler vereceğim için ayrı bir heyecanlıyım. Biliyorum, bu iktidarın elinden en çok siz çektiniz, bu yüzden önceliğim de siz olacaksınız. Bu videoyu atın fav’a" ifadelerini kullandı.Videoya "Sevgili gençler merhaba, uzun zamandır sizi evime misafir edemiyordum" sözleriyle başlayan Kılıçdaroğlu, gençlere 6 vaadini açıkladı.
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Porno kasetle partinin başına geçtiğin video da favda bekliyor unutmadık
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından gençlere seslendiği bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu videosunda, iktidar olmaları durumunda ilk 6 ayda neler yapacaklarını gençlere anlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili gençler, çalışmalarımızı tamamladık. Size güzel haberler vereceğim için ayrı bir heyecanlıyım. Biliyorum, bu iktidarın elinden en çok siz çektiniz, bu yüzden önceliğim de siz olacaksınız. Bu videoyu atın fav’a" ifadelerini kullandı.
Sevgili gençler, çalışmalarımızı tamamladık. Size güzel haberler vereceğim için ayrı bir heyecanlıyım. Biliyorum, bu iktidarın elinden en çok siz çektiniz, bu yüzden önceliğim de siz olacaksınız. Bu videoyu atın fav’a😊 pic.twitter.com/oEFJ2BXczk