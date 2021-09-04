https://tr.sputniknews.com/20210904/kemal-kilicdaroglundan-genclere-bu-videoyu-atin-fava--1048617622.html

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Bu videoyu atın fav'a

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Bu videoyu atın fav'a

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından gençlere seslendiği bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu videosunda, iktidar olmaları durumunda ilk 6 ayda... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T22:11+0300

2021-09-04T22:11+0300

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politika

kemal kılıçdaroğlu

genç

twitter

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili gençler, çalışmalarımızı tamamladık. Size güzel haberler vereceğim için ayrı bir heyecanlıyım. Biliyorum, bu iktidarın elinden en çok siz çektiniz, bu yüzden önceliğim de siz olacaksınız. Bu videoyu atın fav’a" ifadelerini kullandı.Videoya "Sevgili gençler merhaba, uzun zamandır sizi evime misafir edemiyordum" sözleriyle başlayan Kılıçdaroğlu, gençlere 6 vaadini açıkladı.

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kemal kılıçdaroğlu, genç, twitter