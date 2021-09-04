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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Bu videoyu atın fav'a
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Bu videoyu atın fav'a
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından gençlere seslendiği bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu videosunda, iktidar olmaları durumunda ilk 6 ayda... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T22:11+0300
2021-09-04T22:26+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
genç
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili gençler, çalışmalarımızı tamamladık. Size güzel haberler vereceğim için ayrı bir heyecanlıyım. Biliyorum, bu iktidarın elinden en çok siz çektiniz, bu yüzden önceliğim de siz olacaksınız. Bu videoyu atın fav’a" ifadelerini kullandı.Videoya "Sevgili gençler merhaba, uzun zamandır sizi evime misafir edemiyordum" sözleriyle başlayan Kılıçdaroğlu, gençlere 6 vaadini açıkladı.
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kemal kılıçdaroğlu, genç, twitter

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Bu videoyu atın fav'a

22:11 04.09.2021 (güncellendi: 22:26 04.09.2021)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© AA
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından gençlere seslendiği bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu videosunda, iktidar olmaları durumunda ilk 6 ayda neler yapacaklarını gençlere anlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili gençler, çalışmalarımızı tamamladık. Size güzel haberler vereceğim için ayrı bir heyecanlıyım. Biliyorum, bu iktidarın elinden en çok siz çektiniz, bu yüzden önceliğim de siz olacaksınız. Bu videoyu atın fav’a" ifadelerini kullandı.
Videoya "Sevgili gençler merhaba, uzun zamandır sizi evime misafir edemiyordum" sözleriyle başlayan Kılıçdaroğlu, gençlere 6 vaadini açıkladı.
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