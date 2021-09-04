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https://tr.sputniknews.com/20210904/kocasi-maddi-sikintidayken-kadinin-estetik-yaptirmasi-bosanma-sebebi-sayildi-1048606379.html
Kocası maddi sıkıntıdayken kadının estetik yaptırması boşanma sebebi sayıldı
Kocası maddi sıkıntıdayken kadının estetik yaptırması boşanma sebebi sayıldı
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 'erkeğin ekonomik yönden zor bir dönem geçirirken kadının, yüz gerdirme ve burun estetiği ameliyatı olmasını' boşanma sebebi... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T11:37+0300
2021-09-04T11:37+0300
türkiye
yargıtay
estetik
boşanma
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Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift boşanmak için mahkemeye başvurdu. 3. Aile Mahkemesi’nde kadın, kocası tarafından ölümle tehdit edildiğini ve evden kovulduğunu öne sürdü. Kendisine baskı uygulayan kocasından bin TL nafaka ile 300 bin TL maddi manevi tazminat talep etti. Erkek de eşinin evi terk ettiğini, kendisinin ekonomik sıkıntı yaşadığı bir dönemde eşinin estetik ameliyatı ve yüz gerdirme operasyonu yaptırdığını iddia etti.3. Aile Mahkemesi, kadının, erkekten rahatsız olması ve ailenin yaşadığı ekonomik sıkıntıya rağmen tatil beldesinde yaşamak istediğine vurgu yaptı. Tarafları dinleyen mahkeme, davacı erkeğin eşine tehdit içeren sözler sarf ettiği, tarafların boşanmaya sebep olan olaylarda ortak kusurlu olmaları gerekçesiyle her iki davanın kabulü ile boşanmalarına, tarafların tazminat taleplerinin ve davacı-birleşen davalı kadının nafaka taleplerinin reddine, erkek lehine nafaka ödenmesine hükmetti. Kararı kadın temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararı bozdu. Aile Mahkemesi ilk kararında direnince bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 'kocasının ekonomik sıkıntı yaşadığı bir süreçte estetik ameliyatı olan' kadını kusurlu buldu.Kararda, şu ifadeler yer aldı:“Direnme olarak adlandırılan kararda önceki gerekçeden farklı olarak davacı-birleşen davalı kadına aile ekonomik yönden zor bir dönem geçirirken lüks sayılabilecek harcamalar yapma ve davalı-birleşen davacı erkeğe ise eşine hakaret etme vakıaları kusur olarak yüklenmiştir. Bu açıklamalar karşısında mahkemenin direnme olarak adlandırdığı temyize konu kararın usul hukuku anlamında gerçek bir direnme kararı olmadığı ve önceki kararın gerekçesi kusur yönünden değiştirildiğinden yeni hüküm niteliğinde olduğu kabul edilmiştir. O hâlde, yeni gerekçeye dayalı bu kararı temyizen inceleme görevi Hukuk Genel Kuruluna değil, Özel Daireye aittir."
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yargıtay, estetik, boşanma

Kocası maddi sıkıntıdayken kadının estetik yaptırması boşanma sebebi sayıldı

11:37 04.09.2021
© AAmahkeme
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© AA
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Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 'erkeğin ekonomik yönden zor bir dönem geçirirken kadının, yüz gerdirme ve burun estetiği ameliyatı olmasını' boşanma sebebi saydı.
Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift boşanmak için mahkemeye başvurdu. 3. Aile Mahkemesi’nde kadın, kocası tarafından ölümle tehdit edildiğini ve evden kovulduğunu öne sürdü.
Kendisine baskı uygulayan kocasından bin TL nafaka ile 300 bin TL maddi manevi tazminat talep etti. Erkek de eşinin evi terk ettiğini, kendisinin ekonomik sıkıntı yaşadığı bir dönemde eşinin estetik ameliyatı ve yüz gerdirme operasyonu yaptırdığını iddia etti.
3. Aile Mahkemesi, kadının, erkekten rahatsız olması ve ailenin yaşadığı ekonomik sıkıntıya rağmen tatil beldesinde yaşamak istediğine vurgu yaptı. Tarafları dinleyen mahkeme, davacı erkeğin eşine tehdit içeren sözler sarf ettiği, tarafların boşanmaya sebep olan olaylarda ortak kusurlu olmaları gerekçesiyle her iki davanın kabulü ile boşanmalarına, tarafların tazminat taleplerinin ve davacı-birleşen davalı kadının nafaka taleplerinin reddine, erkek lehine nafaka ödenmesine hükmetti.
Kararı kadın temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararı bozdu. Aile Mahkemesi ilk kararında direnince bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 'kocasının ekonomik sıkıntı yaşadığı bir süreçte estetik ameliyatı olan' kadını kusurlu buldu.
Kararda, şu ifadeler yer aldı:
“Direnme olarak adlandırılan kararda önceki gerekçeden farklı olarak davacı-birleşen davalı kadına aile ekonomik yönden zor bir dönem geçirirken lüks sayılabilecek harcamalar yapma ve davalı-birleşen davacı erkeğe ise eşine hakaret etme vakıaları kusur olarak yüklenmiştir. Bu açıklamalar karşısında mahkemenin direnme olarak adlandırdığı temyize konu kararın usul hukuku anlamında gerçek bir direnme kararı olmadığı ve önceki kararın gerekçesi kusur yönünden değiştirildiğinden yeni hüküm niteliğinde olduğu kabul edilmiştir. O hâlde, yeni gerekçeye dayalı bu kararı temyizen inceleme görevi Hukuk Genel Kuruluna değil, Özel Daireye aittir."
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