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Konya'da plastik fabrikasında yangın
Konya'da plastik fabrikasında yangın
Konya'da bir sanayi sitesindeki plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T05:43+0300
2021-09-04T05:43+0300
2021-09-04T05:43+0300
türkiye
konya
yangın
plastik
fabrika
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Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit mahallesindeki sanayi sitesinde bulunan plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışmasını sürdürüyor.
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konya, yangın, plastik, fabrika
Konya'da plastik fabrikasında yangın
Konya'da bir sanayi sitesindeki plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit mahallesindeki sanayi sitesinde bulunan
plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışmasını sürdürüyor.