https://tr.sputniknews.com/20210904/konyada-plastik-fabrikasinda-yangin-1048604110.html

Konya'da plastik fabrikasında yangın

Konya'da plastik fabrikasında yangın

Konya'da bir sanayi sitesindeki plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T05:43+0300

2021-09-04T05:43+0300

2021-09-04T05:43+0300

türkiye

konya

yangın

plastik

fabrika

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Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit mahallesindeki sanayi sitesinde bulunan plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışmasını sürdürüyor.

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konya, yangın, plastik, fabrika