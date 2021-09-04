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https://tr.sputniknews.com/20210904/kovid-19-etkisi-istanbuldan-goc-yuzde-24-izmire-goc-yuzde-148-yukseldi-1048605319.html
Kovid-19 etkisi: İstanbul'dan göç yüzde 24, İzmir'e göç yüzde 148 yükseldi
Kovid-19 etkisi: İstanbul'dan göç yüzde 24, İzmir'e göç yüzde 148 yükseldi
Salgın kısıtlamaları ve evden çalışma modeli, vatandaşları sahillerde yaşamaya yöneltti. İstanbul’dan dışarıya göç hareketi % 24 arttı. Ankara’daki artış ise %... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T10:21+0300
2021-09-04T10:21+0300
izmir
istanbul
göç
taşınma
koronavirüs
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Türkiye'de küresel salgın COVID-19 ile birlikte başlayan kısıtlamalar ve evden çalışma sistemiyle vatandaşlar sahil bölgelerine akın etti. Kiralık yazlıkların yoğun talep gördüğü bu dönemde satışlar da hareketlendi. Armut.com'un evden eve nakliye şirketi RahatTasin.com, bu hareketliliği inceledi. 6 ayda bir düzenli olarak yayınlanan Türkiye Taşınma Dosyası'nın 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasındaki verilerine göre, 2021'in 3. çeyreğinde taşınma hareketliliği, pandemi sebebiyle düşüş yaşayan 2020'nin 3. çeyreğini ilk aydan yakalamış durumda.Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre, pandeminin getirdiği kısıtlamalar sebebiyle geçen sene düşüş yaşayan taşınma hareketliliği bu sene yükselişe geçti. En çok taşınmanın yaşandığı şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Antalya, Muğla ve Tekirdağ illerindeki yükseliş öne çıktı. İstanbul'dan dışarıya göç hareketi bir önceki döneme göre yüzde 24 artış gösterdi. Ankara'da ise yüzde 87'lik artış oldu. İzmir ise geçen döneme göre yüzde 148 daha fazla göç aldı. Bu dönem Antalya'ya doğru artan göçler dikkat çekti. Antalya geçtiğimiz döneme göre yüzde 78 daha fazla göç alarak 3 büyük ilin gözdesi oldu. Antalya'dan sonra sahil kesimlerinde yer alıp da en çok giren göç artışı yaşayan iller; Muğla, Balıkesir ve Tekirdağ. İzmir'de mavi bayraklı plaj sayılarıyla dikkat çeken Seferihisar, şehrin en çok göç alan bölgesi oldu. Seferihisar'ı Urla ve Menemen takip etti. Çeşme'ye göç beklenenden 3 kat arttı.İstanbul içerisindeki taşınma hareketliliğinin yüzde 44'ü Anadolu Yakası'nda, yüzde 56'sı Avrupa Yakası'nda yaşanırken en çok taşınma hareketliliği yaşanan ilçeler ise; Kadıköy, Ümraniye ve Maltepe olarak öne çıktı. İstanbul aynı zamanda Ankara, İzmir ve Kocaeli başta olmak üzere birçok şehirden göç almaya devam etti. Bu şehirlerden İstanbul'a taşınan insanların tercih ettiği yer ise Anadolu Yakası oldu.Ankaralılar ve İzmirliler en çok Kadıköy, Pendik ve Maltepe'yi tercih ederken geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'a gösterilen ilginin düştüğü gözlemlendi. Geçtiğimiz 6 aylık dönem içerisinde ise İstanbul; en çok İzmir, Ankara, Muğla, Kocaeli ve Balıkesir'e göç verdi. Bu dönemde taşınma maliyetleri de geçen seneye oranla İstanbul'da 3+1 evlerde yüzde 35, 2+1 evlerde ise yüzde 37'lik bir artış yaşadı.İstanbul'da yaşayanların İzmir'e olan ilgisi artarak devam etti. Verilere göre İzmir'e gerçekleşen taşınmaların yüzde 38.9'u İstanbul'dan. İzmir'e en çok göç veren diğer iller ise; Ankara, Bursa, Antalya ve Kocaeli oldu. İzmir'den en çok taşınılan iller çoğunlukla İstanbul, Ankara, Muğla, Aydın ve Antalya. İzmirlilerin tercih ettiği iller arasında Kocaeli de yükselişe geçti. İzmir içinde yaşanan taşınma hareketliliğinin yoğun olarak görüldüğü ilçeler; Karşıyaka, Buca, Bornova, Karabağlar ve Konak. Bayraklı'daki hareketliliğin ise geçen döneme göre azaldığı görüldü.Ankara, en çok sahile kıyısı olan şehirler İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'a göç verdi. En çok göç aldığı iller arasındaysa açık ara İstanbul, İzmir illeri yer alırken Diyarbakır'ın da yükselişi dikkat çekiyor. Ankara içindeki taşınma hareketliliğinde ise Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle, Keçiören ve Mamak gibi şehirler başı çekerken Teknokent'lerin yoğunlaşmaya başladığı Kazan ilk defa taşınma hareketliliği yaşanan ilk 10 ilçe arasına girdi. Etimesgut'un Bağlıca gibi dış kesimlerindeki yeni yerleşim yerleri bu dönemde de popülerliğini korudu. Bu dönem gerçekleşen hareketlilikte Ankara'da evden eve taşınma maliyeti 3+1 evlerde yüzde 35, 2+1 evlerde yaklaşık yüzde 35'lik bir artış gösterdi.
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izmir, istanbul, göç, taşınma, koronavirüs

Kovid-19 etkisi: İstanbul'dan göç yüzde 24, İzmir'e göç yüzde 148 yükseldi

10:21 04.09.2021
© DHAİzmir Kordon'da kalabalık
İzmir Kordon'da kalabalık - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© DHA
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Salgın kısıtlamaları ve evden çalışma modeli, vatandaşları sahillerde yaşamaya yöneltti. İstanbul’dan dışarıya göç hareketi % 24 arttı. Ankara’daki artış ise % 87’yi buldu. İzmir’e göç, geçen döneme göre % 148 yükseldi.
Türkiye'de küresel salgın COVID-19 ile birlikte başlayan kısıtlamalar ve evden çalışma sistemiyle vatandaşlar sahil bölgelerine akın etti. Kiralık yazlıkların yoğun talep gördüğü bu dönemde satışlar da hareketlendi. Armut.com'un evden eve nakliye şirketi RahatTasin.com, bu hareketliliği inceledi. 6 ayda bir düzenli olarak yayınlanan Türkiye Taşınma Dosyası'nın 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasındaki verilerine göre, 2021'in 3. çeyreğinde taşınma hareketliliği, pandemi sebebiyle düşüş yaşayan 2020'nin 3. çeyreğini ilk aydan yakalamış durumda.
Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre, pandeminin getirdiği kısıtlamalar sebebiyle geçen sene düşüş yaşayan taşınma hareketliliği bu sene yükselişe geçti. En çok taşınmanın yaşandığı şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Antalya, Muğla ve Tekirdağ illerindeki yükseliş öne çıktı.
İstanbul'dan dışarıya göç hareketi bir önceki döneme göre yüzde 24 artış gösterdi. Ankara'da ise yüzde 87'lik artış oldu. İzmir ise geçen döneme göre yüzde 148 daha fazla göç aldı. Bu dönem Antalya'ya doğru artan göçler dikkat çekti. Antalya geçtiğimiz döneme göre yüzde 78 daha fazla göç alarak 3 büyük ilin gözdesi oldu.
Antalya'dan sonra sahil kesimlerinde yer alıp da en çok giren göç artışı yaşayan iller; Muğla, Balıkesir ve Tekirdağ. İzmir'de mavi bayraklı plaj sayılarıyla dikkat çeken Seferihisar, şehrin en çok göç alan bölgesi oldu. Seferihisar'ı Urla ve Menemen takip etti. Çeşme'ye göç beklenenden 3 kat arttı.
İstanbul içerisindeki taşınma hareketliliğinin yüzde 44'ü Anadolu Yakası'nda, yüzde 56'sı Avrupa Yakası'nda yaşanırken en çok taşınma hareketliliği yaşanan ilçeler ise; Kadıköy, Ümraniye ve Maltepe olarak öne çıktı. İstanbul aynı zamanda Ankara, İzmir ve Kocaeli başta olmak üzere birçok şehirden göç almaya devam etti. Bu şehirlerden İstanbul'a taşınan insanların tercih ettiği yer ise Anadolu Yakası oldu.
Ankaralılar ve İzmirliler en çok Kadıköy, Pendik ve Maltepe'yi tercih ederken geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'a gösterilen ilginin düştüğü gözlemlendi. Geçtiğimiz 6 aylık dönem içerisinde ise İstanbul; en çok İzmir, Ankara, Muğla, Kocaeli ve Balıkesir'e göç verdi. Bu dönemde taşınma maliyetleri de geçen seneye oranla İstanbul'da 3+1 evlerde yüzde 35, 2+1 evlerde ise yüzde 37'lik bir artış yaşadı.
İstanbul'da yaşayanların İzmir'e olan ilgisi artarak devam etti. Verilere göre İzmir'e gerçekleşen taşınmaların yüzde 38.9'u İstanbul'dan. İzmir'e en çok göç veren diğer iller ise; Ankara, Bursa, Antalya ve Kocaeli oldu. İzmir'den en çok taşınılan iller çoğunlukla İstanbul, Ankara, Muğla, Aydın ve Antalya. İzmirlilerin tercih ettiği iller arasında Kocaeli de yükselişe geçti. İzmir içinde yaşanan taşınma hareketliliğinin yoğun olarak görüldüğü ilçeler; Karşıyaka, Buca, Bornova, Karabağlar ve Konak. Bayraklı'daki hareketliliğin ise geçen döneme göre azaldığı görüldü.
Ankara, en çok sahile kıyısı olan şehirler İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'a göç verdi. En çok göç aldığı iller arasındaysa açık ara İstanbul, İzmir illeri yer alırken Diyarbakır'ın da yükselişi dikkat çekiyor. Ankara içindeki taşınma hareketliliğinde ise Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle, Keçiören ve Mamak gibi şehirler başı çekerken Teknokent'lerin yoğunlaşmaya başladığı Kazan ilk defa taşınma hareketliliği yaşanan ilk 10 ilçe arasına girdi. Etimesgut'un Bağlıca gibi dış kesimlerindeki yeni yerleşim yerleri bu dönemde de popülerliğini korudu. Bu dönem gerçekleşen hareketlilikte Ankara'da evden eve taşınma maliyeti 3+1 evlerde yüzde 35, 2+1 evlerde yaklaşık yüzde 35'lik bir artış gösterdi.
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