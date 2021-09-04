Kovid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye olan şahıs, eşini bağ evinde boğazını keserek öldürdü

Mardin'in Savur ilçesi kırsal İçören Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde 62 yaşındaki Abdulkadir Pulent , eşi 61 yaşındaki Emine Pulent'i köyün dışında bulunan kendilerine ait üzüm bağına götürdü.Burada Abdulkadir Pulent, tartıştığı eşi Emine Pulent'i boğazını keserek öldürdü.Olayın duyulmasının ardından köylüler jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri bağda Emine Pulent'in cansız bedeniyle karşılaştı.Emine Pulent'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Mardin Devlet Hastanesi morguna götürdü. Buradaki otopsi sonrası yakınları tarafından tesli alınan Pulent'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.27 yıl cezaevinde kalmışOlayın ardından kaçan Abdulkadir Pulent'in daha önce de amcasının oğlu olan eniştesi Şeyhmus Pulent'i tartışmada öldürdüğü belirtildi.Adam öldürme suçundan 30 yıl ceza alan Pulent'in koronavirüs tedbirleri kapsamında bir yıl kadar önce şartlı tahliye edildiği ve psikolojik tedavi gördüğü bildirildi.
Mardin'de bir kişi, eşini götürdüğü üzüm bağında bıçakla boğazını keserek öldürdü. Daha önce de eniştesini öldüren zanlının 27 yıl cezaevinde kaldığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir yıl kadar önce şartlı tahliye edildiği öğrenildi.
Mardin'in Savur ilçesi kırsal İçören Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde 62 yaşındaki Abdulkadir Pulent , eşi 61 yaşındaki Emine Pulent'i köyün dışında bulunan kendilerine ait üzüm bağına götürdü.
Burada Abdulkadir Pulent, tartıştığı eşi Emine Pulent'i boğazını keserek öldürdü.
Olayın duyulmasının ardından köylüler jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri bağda Emine Pulent'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Emine Pulent'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Mardin Devlet Hastanesi morguna götürdü. Buradaki otopsi sonrası yakınları tarafından tesli alınan Pulent'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.
27 yıl cezaevinde kalmış
Olayın ardından kaçan Abdulkadir Pulent'in daha önce de amcasının oğlu olan eniştesi Şeyhmus Pulent'i tartışmada öldürdüğü belirtildi.
Adam öldürme suçundan 30 yıl ceza alan Pulent'in koronavirüs tedbirleri kapsamında bir yıl kadar önce şartlı tahliye edildiği ve psikolojik tedavi gördüğü bildirildi.