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Mahalleli, telefonla konuşabilmek için 1 kilometre yol yürüyor
Mahalleli, telefonla konuşabilmek için 1 kilometre yol yürüyor
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi Akköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, telefonları çekmediği için dağlık alana 1 kilometre yürüyüp görüşme yapıyor. Mahalle... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T13:23+0300
2021-09-04T13:23+0300
yaşam
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Yeşilhisar’ın yaz aylarında nüfusu bine çıkan Akköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmediği için telefon görüşmesi yapamıyor. Mahalleli telefonla konuşmak için evlerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dağlık alana çıkmak zorunda kalıyor. Yaşadıkları iletişim sorununun çözülmesini isteyen mahalleli, yetkililerden yardım bekliyor. Mahalle muhtarı Mustafa Koçak, “Telefonumuz mahallemizde çekmiyor. Defalarca müracaat ettik ama bir sonuç alamadık. Şu an bulunduğumuz yerden telefon çekiyor ama aşağı indiğimizde telefon çekmiyor. Çok mağduruz. Burası Kapadokya bölgesinin giriş kapısının yolu. Burada saatte 100’e yakın araç geçiyor. Burada mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Telefon sıkıntısı nedeniyle dayanacak gücümüz kalmadı. Komşularımız bana sürekli ‘muhtar ne oldu?’ diyor ama bir arpa boyu yol alamıyoruz. Buraya gelmek için 1 kilometre yol yürüyoruz. Bir de yokuş çıkıyoruz. Burada yaşayan insanların çoğu 60 yaşın üzerinde bulunuyor. Çoluk çocuğumuz da telefonlarımız çekmediği için gelmiyor” diye konuştu.'Çocuklarım bana ulaşamıyor'Mahalle sakinlerinden Nezahat Sümer ise, “Telefonlarımız çekmediği için buraya çocuklarımızı getiremiyoruz. Acil bir şey olduğu zaman kimseye telefon açamıyoruz. Ben mahallenin öbür ucundayım telefonun çektiği alana nasıl geleyim? Çocuklarımızla iletişim kurmak için ya Yeşilhisar ilçesine gidiyoruz ya da mecburiyetten telefonun çektiği bu alana çıkıyoruz. Çocuklarım bana ulaşamıyor. Yetkililer bizim bu mağduriyetimizi gidersin” ifadelerini kullandı.Yaz tatili için mahalleye gelen 5’inci sınıf öğrencisi Zehra Kara da, “Ben yaz tatilinde buraya geliyorum ama internet çekmediği için derslerimden geri kalıyorum. Yetkililerden bu mağduriyetimizi çözmesini istiyorum” dedi.
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Mahalleli, telefonla konuşabilmek için 1 kilometre yol yürüyor

13:23 04.09.2021
© DHAManisa mahalleli
Manisa mahalleli - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© DHA
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Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi Akköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, telefonları çekmediği için dağlık alana 1 kilometre yürüyüp görüşme yapıyor. Mahalle Muhtarı Mustafa Koçak, “Burada yaşayan insanların çoğu 60 yaşın üzerinde bulunuyor. Telefonlarımız çekmediği için çok mağduruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.
Yeşilhisar’ın yaz aylarında nüfusu bine çıkan Akköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmediği için telefon görüşmesi yapamıyor.
Mahalleli telefonla konuşmak için evlerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dağlık alana çıkmak zorunda kalıyor.
Yaşadıkları iletişim sorununun çözülmesini isteyen mahalleli, yetkililerden yardım bekliyor. Mahalle muhtarı Mustafa Koçak, “Telefonumuz mahallemizde çekmiyor. Defalarca müracaat ettik ama bir sonuç alamadık. Şu an bulunduğumuz yerden telefon çekiyor ama aşağı indiğimizde telefon çekmiyor. Çok mağduruz. Burası Kapadokya bölgesinin giriş kapısının yolu. Burada saatte 100’e yakın araç geçiyor. Burada mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Telefon sıkıntısı nedeniyle dayanacak gücümüz kalmadı. Komşularımız bana sürekli ‘muhtar ne oldu?’ diyor ama bir arpa boyu yol alamıyoruz. Buraya gelmek için 1 kilometre yol yürüyoruz. Bir de yokuş çıkıyoruz. Burada yaşayan insanların çoğu 60 yaşın üzerinde bulunuyor. Çoluk çocuğumuz da telefonlarımız çekmediği için gelmiyor” diye konuştu.

'Çocuklarım bana ulaşamıyor'

Mahalle sakinlerinden Nezahat Sümer ise, “Telefonlarımız çekmediği için buraya çocuklarımızı getiremiyoruz. Acil bir şey olduğu zaman kimseye telefon açamıyoruz. Ben mahallenin öbür ucundayım telefonun çektiği alana nasıl geleyim? Çocuklarımızla iletişim kurmak için ya Yeşilhisar ilçesine gidiyoruz ya da mecburiyetten telefonun çektiği bu alana çıkıyoruz. Çocuklarım bana ulaşamıyor. Yetkililer bizim bu mağduriyetimizi gidersin” ifadelerini kullandı.
Yaz tatili için mahalleye gelen 5’inci sınıf öğrencisi Zehra Kara da, “Ben yaz tatilinde buraya geliyorum ama internet çekmediği için derslerimden geri kalıyorum. Yetkililerden bu mağduriyetimizi çözmesini istiyorum” dedi.
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