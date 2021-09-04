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Meral Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Artık milleti bölme taktiklerin tutmuyor
Meral Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Artık milleti bölme taktiklerin tutmuyor
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dolmabahçe Sarayı'nın karşı duvarına 'zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
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2021-09-04T22:42+0300
politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Erdoğan sana Filenin Sultanları'na destek olmak için geldiğim Belgrad'dan sesleniyorum. Duydum ki yokluğumu fırsat bilip bana sallamışsın. İftirada bulunmuşsun" ifadelerini kullandı.Akşener videolu paylaşımındaki açıklamasına şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenerek "Dolmabahçe Sarayı'nın karşı duvarına 'zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun" demişti.
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Meral Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Artık milleti bölme taktiklerin tutmuyor

22:37 04.09.2021 (güncellendi: 22:42 04.09.2021)
© Fotoğraf : İYİ PartiMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© Fotoğraf : İYİ Parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dolmabahçe Sarayı'nın karşı duvarına 'zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun" sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Erdoğan sana Filenin Sultanları'na destek olmak için geldiğim Belgrad'dan sesleniyorum. Duydum ki yokluğumu fırsat bilip bana sallamışsın. İftirada bulunmuşsun" ifadelerini kullandı.
Akşener videolu paylaşımındaki açıklamasına şöyle devam etti:
"Kendini bu aziz millete ait hisseden hiç kimse, kutlu fethi sehven bile olsa işgal olarak tanımlayamaz. ‘Zulüm 1453'te başladı' diyemez, demeye de dili varmaz. Aynı senin bakanlığının yaptığı gibi, şayet derse de benimle yol yürümeye devam edemez. En iyi sen biliyorsun ki ben bu milletin evladıyım. Sadece ama sadece milletimle beraberim. Ben asil milletimizle beraber yürüdüğüm sürece yolum da bahtım da açık olsun inşallah. Artık bu kutuplaştırma ve milleti bölme taktiklerin tutmuyor. Biz milletimizle el ele vererek birlik ve beraberliğe, iyilik ve kardeşliğe olan yürüyüşümüze ilk günkü inançla devam ediyoruz. Sen buna engel olamayacaksın. Nefesini hiç boşuna yorma."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenerek "Dolmabahçe Sarayı'nın karşı duvarına 'zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun" demişti.
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