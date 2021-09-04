https://tr.sputniknews.com/20210904/naomi-osaka-18-yasindaki-rakibine-yenildikten-sonra-tenise-ara-verdigini-acikladi-1048607296.html

Naomi Osaka, 18 yaşındaki rakibine yenildikten sonra tenise ara verdiğini açıkladı

Naomi Osaka, 18 yaşındaki rakibine yenildikten sonra tenise ara verdiğini açıkladı

Teniste sezonun son grand slam turnuvası Amerika Açık'a 3. turda 18 yaşındaki Leylah Fernandez'e yenilerek veda eden Japon raket Naomi Osaka, tenise ara... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T12:29+0300

2021-09-04T12:29+0300

2021-09-04T12:29+0300

tenis

naomi osaka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1044166065_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_e64a149b73ed43c527c9b5927ce08493.jpg

Spor Arena'nın haberine göre, Amerika Açık'ın 5. gününde şoke eden bir gelişme yaşandı. Turnuvayı iki kez kazanan ve son şampiyon olarak Amerika Açık 2021'e gelen Japon tenisçi Naomi Osaka, 3. turda Kanadalı Leylah Fernandez'e yenildi ve turnuvaya veda etti.3 numaralı seribaşı olarak katıldığı turnuvaya erken veda eden Osaka, maç sonu basın toplantısında tenise ara verdiğini açıkladı.Kararını açıklarken göz yaşlarını tutamayan Osaka, şunları söyledi:"Son zamanlarda kazandığımda mutlu hissetmiyorum, daha çok, omzumdan bir yük kalkmış gibi hissediyorum. Kaybettiğimdeyse çok üzgün. Bence bu normal değil. Şu anda ağlamak istemiyorum ama durum tam olarak bu şekilde."18 yaşındaki rakibine kaybettiAmerika Açık'ta iki, toplamda ise 3 grand slam şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki Naomi Osaka'yı turnuva dışına iten Leylah Fernandez, 18 yaşında. Osaka'yı 5-7, 7-6 ve 6-4'lük setlerle geriden gelerek 2-1 mağlup eden Fernandez, 4. turda Alman Angelique Kerber ile karşılaşacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tenis, naomi osaka