Naomi Osaka, 18 yaşındaki rakibine yenildikten sonra tenise ara verdiğini açıkladı

Spor Arena'nın haberine göre, Amerika Açık'ın 5. gününde şoke eden bir gelişme yaşandı. Turnuvayı iki kez kazanan ve son şampiyon olarak Amerika Açık 2021'e gelen Japon tenisçi Naomi Osaka, 3. turda Kanadalı Leylah Fernandez'e yenildi ve turnuvaya veda etti.3 numaralı seribaşı olarak katıldığı turnuvaya erken veda eden Osaka, maç sonu basın toplantısında tenise ara verdiğini açıkladı.Kararını açıklarken göz yaşlarını tutamayan Osaka, şunları söyledi:"Son zamanlarda kazandığımda mutlu hissetmiyorum, daha çok, omzumdan bir yük kalkmış gibi hissediyorum. Kaybettiğimdeyse çok üzgün. Bence bu normal değil. Şu anda ağlamak istemiyorum ama durum tam olarak bu şekilde."18 yaşındaki rakibine kaybettiAmerika Açık'ta iki, toplamda ise 3 grand slam şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki Naomi Osaka'yı turnuva dışına iten Leylah Fernandez, 18 yaşında. Osaka'yı 5-7, 7-6 ve 6-4'lük setlerle geriden gelerek 2-1 mağlup eden Fernandez, 4. turda Alman Angelique Kerber ile karşılaşacak.
Teniste sezonun son grand slam turnuvası Amerika Açık'a 3. turda 18 yaşındaki Leylah Fernandez'e yenilerek veda eden Japon raket Naomi Osaka, tenise ara verdiğini açıkladı.
Spor Arena'nın haberine göre, Amerika Açık'ın 5. gününde şoke eden bir gelişme yaşandı. Turnuvayı iki kez kazanan ve son şampiyon olarak Amerika Açık 2021'e gelen Japon tenisçi Naomi Osaka, 3. turda Kanadalı Leylah Fernandez'e yenildi ve turnuvaya veda etti.
3 numaralı seribaşı olarak katıldığı turnuvaya erken veda eden Osaka, maç sonu basın toplantısında tenise ara verdiğini açıkladı.
Kararını açıklarken göz yaşlarını tutamayan Osaka, şunları söyledi:
"Son zamanlarda kazandığımda mutlu hissetmiyorum, daha çok, omzumdan bir yük kalkmış gibi hissediyorum. Kaybettiğimdeyse çok üzgün. Bence bu normal değil. Şu anda ağlamak istemiyorum ama durum tam olarak bu şekilde."
Amerika Açık'ta iki, toplamda ise 3 grand slam şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki Naomi Osaka'yı turnuva dışına iten Leylah Fernandez, 18 yaşında. Osaka'yı 5-7, 7-6 ve 6-4'lük setlerle geriden gelerek 2-1 mağlup eden Fernandez, 4. turda Alman Angelique Kerber ile karşılaşacak.