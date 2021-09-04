https://tr.sputniknews.com/20210904/nasa-astronotunun-yetistirdigi-biber-fideleri-cicek-acti-1048610754.html

NASA astronotunun yetiştirdiği biber fideleri çiçek açtı

NASA astronotunun yetiştirdiği biber fideleri çiçek açtı

ABD’li NASA astronotu Megan McArthur, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) deney amaçlı yetiştirdikleri biber fidelerinin çiçek açtığını açıkladı. McArthur... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T15:43+0300

2021-09-04T15:43+0300

2021-09-04T15:43+0300

nasa

biber

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Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan NASA astronotu Megan McArthur, istasyonda yetiştirdikleri Şili biber fidelerinin çiçeklendiğini ve bir hafta sonra küçük biberleri görmeyi beklediklerini açıkladı.McArthur, uzay istasyonundan fotoğraflarla birlikte paylaştığı mesajında “Bu daha karmaşık bitkileri Uzay İstasyonu'nun benzersiz ortamında yetiştirmeyi öğrenmek, gelecekteki gezegen görevlerindeki astronotların kendi yiyeceklerinden bazılarını yetiştirmelerini sağlayacaktır!” ifadelerini kullandı.Deney 2022'de tamamlanacakNASA tarafından Gelişmiş Bitki Yaşam alanında yürütülen ve 2022 yılının Mart ayında tamamlanması beklenen deneyde, New Mexico Hatch Green Şili biberi türü kullanıldığı belirtildi.Neden biber seçildi? NASA, uzayda miktoyerçekimi olan bir alanda yetiştirmek için biberin seçildiğini çünkü bir C Vitamini kaynağı olan biberlerin yetiştirilmesi, çimlenmesi, büyümesi ve meyvelenmesi daha uzun sürdüğü için, olası birçok uzay ürününe göre daha zor olduğu ifade edildi.

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nasa, biber