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Nijer'de kolera salgını: 1 ayda 2 bin 874 vaka, 104 can kaybı
Nijer'de kolera salgını: 1 ayda 2 bin 874 vaka, 104 can kaybı
Nijer'de 9 Ağustos'ta ilan edilen kolera salgınında 104 kişi yaşamını yitirdi. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T01:33+0300
2021-09-04T01:33+0300
dünya
nijer
kolera
kolera salgını
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Niamey de dahil ülkenin 6 bölgesinde 2 bin 874 kolera vakası görüldüğü belirtildi.Kolera nedeniyle 9 Ağustos'tan bu yana 104 kişinin yaşamını yitirdiği ve hastalıktan en çok 15-37 yaş grubunun etkilendiği kaydedildi.Ülkede kolera vakalarına, hazirandan eylüle kadar süren yağış döneminde daha sık rastlanıyor.Sahra Altı Afrika'da sıklıkla görülen kolera, geçen yıl Batı Afrika ülkelerinde 22 bin 366 kişide tespit edilmiş ve 475 kişinin ölümüne neden olmuştu."Vibrio" bakterisinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.
https://tr.sputniknews.com/20210814/nijeryada-kolera-ocaktan-beri-800den-fazla-kisi-oldu-1048020530.html
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nijer, kolera, kolera salgını

Nijer'de kolera salgını: 1 ayda 2 bin 874 vaka, 104 can kaybı

01:33 04.09.2021
© UNICEF / Abdou AliNijer'de kolera salgını
Nijer'de kolera salgını - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© UNICEF / Abdou Ali
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Nijer'de 9 Ağustos'ta ilan edilen kolera salgınında 104 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Niamey de dahil ülkenin 6 bölgesinde 2 bin 874 kolera vakası görüldüğü belirtildi.
Kolera nedeniyle 9 Ağustos'tan bu yana 104 kişinin yaşamını yitirdiği ve hastalıktan en çok 15-37 yaş grubunun etkilendiği kaydedildi.
Ülkede kolera vakalarına, hazirandan eylüle kadar süren yağış döneminde daha sık rastlanıyor.
Sahra Altı Afrika'da sıklıkla görülen kolera, geçen yıl Batı Afrika ülkelerinde 22 bin 366 kişide tespit edilmiş ve 475 kişinin ölümüne neden olmuştu.
"Vibrio" bakterisinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.
Kongo-ebola salgını - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
DÜNYA
Nijerya'da kolera: Ocaktan beri 800'den fazla kişi öldü
14 Ağustos, 04:00
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