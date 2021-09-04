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Nobel Barış Ödüllü Chung: Kuzey Kutbu’ndaki iklim sorunu bölgesel değil, küresel çaba gerektiriyor
Nobel Barış Ödüllü Chung: Kuzey Kutbu’ndaki iklim sorunu bölgesel değil, küresel çaba gerektiriyor
Nobel Barış Ödülü sahibi Rae Kwon Chung, Kuzey Kutbu'ndaki iklim değişikliğinin neden olduğu sorunların çözümünün tüm uluslararası toplumun çabalarını... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T16:56+0300
2021-09-04T16:56+0300
yaşam
küresel ısınma
kuzey kutbu
rae kwon chung
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Nobel Barış Ödülü sahibi Rae Kwon Chung, Doğu Ekonomik Forumu (EEF) kapsamında yaptığı konuşma sırasında, Kuzey Kutbu'ndaki iklim değişikliğinin neden olduğu sorunların yalnızca bölgesel bir sorun olmadığını, çözümünün tüm uluslararası toplumun çabalarını gerektirdiğini kaydetti.Chung, “Kuzey Kutbu'ndaki iklim sorununun sadece bölge devletlerinin işbirliğiyle çözülebileceğini sanmıyorum, çünkü sorun dünyanın dört bir yanından gelen karbon emisyonlarından kaynaklanıyor. Sadece Kuzey Kutbu ülkelerinin eylemleriyle çözülebilecek bir sorun değil. Bölgesel değil, küresel ölçekte çaba gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.Chung, küresel ısınmanın sadece Rusya ve kuzey komşularını değil tüm dünya ülkelerini etkilediğine vurgu yaparak, “Rusya, özellikle Kuzey Kutbu kısmı, Sibirya, dünyanın en yüksek sıcaklık artışının gerçekleştiği yer. Kuzey Kutbu, dünyanın tüm diğer bölgelerinden daha hızlı ısınıyor. New York, adeta Florida'ya dönüştü ve büyük tayfunlardan muzdarip. Avustralya, Yunanistan ve Türkiye orman yangınlarından muzdarip.. Bunlar artık her yerde oluyor” ifadelerini kullandı.Ağustos ayında düzenlenen Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) raporuna göre, artan küresel ısınma nedeniyle Kuzey Kutbu'nda 2050 yılından önce en az bir buzulsuz yaz yaşanma tehlikesi bulunuyor. Rapora göre, Kuzey Yarımküre 'de 1978'te tespit edilen ilkbahar kar örtüsündeki düşüş, sıcaklık artışıyla birlikte artarak devam edecek.
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küresel ısınma, kuzey kutbu, rae kwon chung

Nobel Barış Ödüllü Chung: Kuzey Kutbu’ndaki iklim sorunu bölgesel değil, küresel çaba gerektiriyor

16:56 04.09.2021
© REUTERS / JULIAN CHARRIEREKuzey Kutbu'nda bulunan kara parçası
Kuzey Kutbu'nda bulunan kara parçası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© REUTERS / JULIAN CHARRIERE
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Nobel Barış Ödülü sahibi Rae Kwon Chung, Kuzey Kutbu'ndaki iklim değişikliğinin neden olduğu sorunların çözümünün tüm uluslararası toplumun çabalarını gerektirdiğini söyledi.
Nobel Barış Ödülü sahibi Rae Kwon Chung, Doğu Ekonomik Forumu (EEF) kapsamında yaptığı konuşma sırasında, Kuzey Kutbu'ndaki iklim değişikliğinin neden olduğu sorunların yalnızca bölgesel bir sorun olmadığını, çözümünün tüm uluslararası toplumun çabalarını gerektirdiğini kaydetti.
Chung, “Kuzey Kutbu'ndaki iklim sorununun sadece bölge devletlerinin işbirliğiyle çözülebileceğini sanmıyorum, çünkü sorun dünyanın dört bir yanından gelen karbon emisyonlarından kaynaklanıyor. Sadece Kuzey Kutbu ülkelerinin eylemleriyle çözülebilecek bir sorun değil. Bölgesel değil, küresel ölçekte çaba gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.
Chung, küresel ısınmanın sadece Rusya ve kuzey komşularını değil tüm dünya ülkelerini etkilediğine vurgu yaparak, “Rusya, özellikle Kuzey Kutbu kısmı, Sibirya, dünyanın en yüksek sıcaklık artışının gerçekleştiği yer. Kuzey Kutbu, dünyanın tüm diğer bölgelerinden daha hızlı ısınıyor. New York, adeta Florida'ya dönüştü ve büyük tayfunlardan muzdarip. Avustralya, Yunanistan ve Türkiye orman yangınlarından muzdarip.. Bunlar artık her yerde oluyor” ifadelerini kullandı.
Ağustos ayında düzenlenen Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) raporuna göre, artan küresel ısınma nedeniyle Kuzey Kutbu'nda 2050 yılından önce en az bir buzulsuz yaz yaşanma tehlikesi bulunuyor. Rapora göre, Kuzey Yarımküre 'de 1978'te tespit edilen ilkbahar kar örtüsündeki düşüş, sıcaklık artışıyla birlikte artarak devam edecek.
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