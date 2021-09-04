https://tr.sputniknews.com/20210904/nobel-baris-odullu-chung-kuzey-kutbundaki-iklim-sorunu-bolgesel-degil-kuresel-caba-gerektiriyor-1048611917.html

Nobel Barış Ödüllü Chung: Kuzey Kutbu’ndaki iklim sorunu bölgesel değil, küresel çaba gerektiriyor

Nobel Barış Ödüllü Chung: Kuzey Kutbu’ndaki iklim sorunu bölgesel değil, küresel çaba gerektiriyor

Nobel Barış Ödülü sahibi Rae Kwon Chung, Kuzey Kutbu'ndaki iklim değişikliğinin neden olduğu sorunların çözümünün tüm uluslararası toplumun çabalarını... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T16:56+0300

2021-09-04T16:56+0300

2021-09-04T16:56+0300

yaşam

küresel ısınma

kuzey kutbu

rae kwon chung

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1048446191_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_ac6f65c3727e633f01adc3136887863f.jpg

Nobel Barış Ödülü sahibi Rae Kwon Chung, Doğu Ekonomik Forumu (EEF) kapsamında yaptığı konuşma sırasında, Kuzey Kutbu'ndaki iklim değişikliğinin neden olduğu sorunların yalnızca bölgesel bir sorun olmadığını, çözümünün tüm uluslararası toplumun çabalarını gerektirdiğini kaydetti.Chung, “Kuzey Kutbu'ndaki iklim sorununun sadece bölge devletlerinin işbirliğiyle çözülebileceğini sanmıyorum, çünkü sorun dünyanın dört bir yanından gelen karbon emisyonlarından kaynaklanıyor. Sadece Kuzey Kutbu ülkelerinin eylemleriyle çözülebilecek bir sorun değil. Bölgesel değil, küresel ölçekte çaba gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.Chung, küresel ısınmanın sadece Rusya ve kuzey komşularını değil tüm dünya ülkelerini etkilediğine vurgu yaparak, “Rusya, özellikle Kuzey Kutbu kısmı, Sibirya, dünyanın en yüksek sıcaklık artışının gerçekleştiği yer. Kuzey Kutbu, dünyanın tüm diğer bölgelerinden daha hızlı ısınıyor. New York, adeta Florida'ya dönüştü ve büyük tayfunlardan muzdarip. Avustralya, Yunanistan ve Türkiye orman yangınlarından muzdarip.. Bunlar artık her yerde oluyor” ifadelerini kullandı.Ağustos ayında düzenlenen Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) raporuna göre, artan küresel ısınma nedeniyle Kuzey Kutbu'nda 2050 yılından önce en az bir buzulsuz yaz yaşanma tehlikesi bulunuyor. Rapora göre, Kuzey Yarımküre 'de 1978'te tespit edilen ilkbahar kar örtüsündeki düşüş, sıcaklık artışıyla birlikte artarak devam edecek.

kuzey kutbu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

küresel ısınma, kuzey kutbu, rae kwon chung