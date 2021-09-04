Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Manavgat yangın - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210904/orman-genel-mudurlugu-bugun-cikan-8-orman-yanginini-kontrol-altina-aldik-1048618210.html
Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 8 orman yangınını kontrol altına aldık
Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 8 orman yangınını kontrol altına aldık
Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün çıkan 8 orman yangınının kontrol altına alındığı duyuruldu. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T22:53+0300
2021-09-04T22:53+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
orman yangını
orman genel müdürlüğü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048533050_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0f21ee42d0bc0c690cf82cd39d72b381.jpg
Orman Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Orman Kahramanları ormanlarımızı alevlerden kurtarmak için durmadan mücadele ediyor. Orman yangınına sebep olacak davranışlardan uzak durarak onlara yardımcı olabilirsiniz. Bugün çıkan 8 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık.” ifadelerine yer verildi.4 Eylül itibariyle Balıkesir; Burhaniye ve Susurluk, Kocaeli, İstanbul, Çanakkale ve Muğla’da meydana gelen orman yangınlarının kontrol altında olduğunun belirtildiği paylaşımda, Tokat ve Manisa’da çıkan orman yangınının tamamen söndürüldüğü aktarıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048533050_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e70c4a0464f783f4bf6e5f13894ae4b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
orman yangını, orman genel müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 8 orman yangınını kontrol altına aldık

22:53 04.09.2021
© AAŞemdinli orman yangını
Şemdinli orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© AA
Abone ol
Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün çıkan 8 orman yangınının kontrol altına alındığı duyuruldu.
Orman Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Orman Kahramanları ormanlarımızı alevlerden kurtarmak için durmadan mücadele ediyor. Orman yangınına sebep olacak davranışlardan uzak durarak onlara yardımcı olabilirsiniz. Bugün çıkan 8 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık.” ifadelerine yer verildi.

4 Eylül itibariyle Balıkesir; Burhaniye ve Susurluk, Kocaeli, İstanbul, Çanakkale ve Muğla’da meydana gelen orman yangınlarının kontrol altında olduğunun belirtildiği paylaşımda, Tokat ve Manisa’da çıkan orman yangınının tamamen söndürüldüğü aktarıldı.
500001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:35Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı
23:28Türkiye'den KTMM Başkan Yardımcısı Celal'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama
23:04Emine Erdoğan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının tanıtım programında konuştu
23:03Gümüşhane'den ayrılıp Giresun'a bağlanmak isteyen 2 köyde yapılan referandumun sonucu belli oldu
22:53Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 8 orman yangınını kontrol altına aldık
22:37Meral Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Artık milleti bölme taktiklerin tutmuyor
22:37Hindistan’da doğal kaynak bulamayan fil, su içmek için pompa kullandı
22:27Yapay olarak üremesi sağlanan Çin timsahları yumurtadan çıkmaya başladı
22:11Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Bu videoyu atın fav'a
22:00Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a müftü tepkisi
21:43Bakan Koca açıkladı: Kahramanmaraş düşük riskli iller arasına girdi
21:37Kabil Havalimanı'ndan Taliban kontrolünde ilk iç hat uçuş seferi gerçekleştirildi
21:31İkiz Göller kuruyup tarla oldu
21:18Sarıoğlan Barajı’nda su seviyesi yüzde 20'ye düştü
21:13Giresun'da biri bacakları ve başı kesilmiş, ölü 2 yavru kedi bulundu
20:50MSB: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline ileri hava kontrolörü eğitimi verildi
20:48Estetik ameliyatı sonrası fenalaşan iş kadını hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı
20:23Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
20:02Türkiye'de 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi, 278 kişi hayatını kaybetti
19:58TDP Genel Başkanı Sarıgül: Pakistan-İran bölgesinde bir tampon bölge oluşturulmalı