https://tr.sputniknews.com/20210904/orman-genel-mudurlugu-bugun-cikan-8-orman-yanginini-kontrol-altina-aldik-1048618210.html

Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 8 orman yangınını kontrol altına aldık

Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 8 orman yangınını kontrol altına aldık

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün çıkan 8 orman yangınının kontrol altına alındığı duyuruldu. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T22:53+0300

2021-09-04T22:53+0300

2021-09-04T22:53+0300

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

orman yangını

orman genel müdürlüğü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048533050_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0f21ee42d0bc0c690cf82cd39d72b381.jpg

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Orman Kahramanları ormanlarımızı alevlerden kurtarmak için durmadan mücadele ediyor. Orman yangınına sebep olacak davranışlardan uzak durarak onlara yardımcı olabilirsiniz. Bugün çıkan 8 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık.” ifadelerine yer verildi.4 Eylül itibariyle Balıkesir; Burhaniye ve Susurluk, Kocaeli, İstanbul, Çanakkale ve Muğla’da meydana gelen orman yangınlarının kontrol altında olduğunun belirtildiği paylaşımda, Tokat ve Manisa’da çıkan orman yangınının tamamen söndürüldüğü aktarıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

orman yangını, orman genel müdürlüğü