https://tr.sputniknews.com/20210904/pazartesi-gununden-itibaren-asi-olmayan-yolculardan-pcr-testi-istenecek-1048601914.html

Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan yolculardan PCR testi istenecek

Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan yolculardan PCR testi istenecek

Koronavirüs önlemleri kapsamında pazartesi günü itibariyle iç hat uçuşu olan ve aşısı olamayan yolculardan PCR testi istenecek. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T01:17+0300

2021-09-04T01:17+0300

2021-09-04T01:17+0300

koronavirüs

türkiye

thy

seyahat

test

zorunluluk

pegasus

yolculuk

kovid-19

pcr

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6 Eylül itibariyle iç hat uçuşu olan yolcular İçin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında iç hatlarda başlayacak aşı, bağışıklık veya PCR sonucu gösterme zorunluluğu bulunuyor. Bu zorunluluk 18 yaş ve üstü yolcular için geçerli olacak.Aşı için ise Biontech ve Sinovac için 2 doz yapılmış olması ve üzerinden en az 14 gün geçmesi gerekiyor. Koronavirüs hastalığı geçirmiş yolcular ise karantina süresini tamamlamış ve hastalığın atlatılmasından 180 gün geçmemiş olması gerekiyor.İki doz Koronavirüs aşısı ve hastalık geçirmeyen yolcular için ise PCR testi ibraz etmek zorunluluğu getirildi. Yolcular planlanan uçuştan maksimum 48 saat öncesinde negatif PCR testini ibraz etmesi ve HES uygulamasında görülmesi isteniyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, thy, seyahat, test, zorunluluk, pegasus, yolculuk, kovid-19, pcr