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Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan yolculardan PCR testi istenecek
Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan yolculardan PCR testi istenecek
Koronavirüs önlemleri kapsamında pazartesi günü itibariyle iç hat uçuşu olan ve aşısı olamayan yolculardan PCR testi istenecek. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T01:17+0300
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koronavirüs
türkiye
thy
seyahat
test
zorunluluk
pegasus
yolculuk
kovid-19
pcr
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6 Eylül itibariyle iç hat uçuşu olan yolcular İçin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında iç hatlarda başlayacak aşı, bağışıklık veya PCR sonucu gösterme zorunluluğu bulunuyor. Bu zorunluluk 18 yaş ve üstü yolcular için geçerli olacak.Aşı için ise Biontech ve Sinovac için 2 doz yapılmış olması ve üzerinden en az 14 gün geçmesi gerekiyor. Koronavirüs hastalığı geçirmiş yolcular ise karantina süresini tamamlamış ve hastalığın atlatılmasından 180 gün geçmemiş olması gerekiyor.İki doz Koronavirüs aşısı ve hastalık geçirmeyen yolcular için ise PCR testi ibraz etmek zorunluluğu getirildi. Yolcular planlanan uçuştan maksimum 48 saat öncesinde negatif PCR testini ibraz etmesi ve HES uygulamasında görülmesi isteniyor.
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türkiye, thy, seyahat, test, zorunluluk, pegasus, yolculuk, kovid-19, pcr

Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan yolculardan PCR testi istenecek

01:17 04.09.2021
© AA / Arif Hüdaverdi YamanTHY - hostes - koronavirüs - makse - sefer - uçak - yolcu
THY - hostes - koronavirüs - makse - sefer - uçak - yolcu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Koronavirüs önlemleri kapsamında pazartesi günü itibariyle iç hat uçuşu olan ve aşısı olamayan yolculardan PCR testi istenecek.
6 Eylül itibariyle iç hat uçuşu olan yolcular İçin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında iç hatlarda başlayacak aşı, bağışıklık veya PCR sonucu gösterme zorunluluğu bulunuyor. Bu zorunluluk 18 yaş ve üstü yolcular için geçerli olacak.
Aşı için ise Biontech ve Sinovac için 2 doz yapılmış olması ve üzerinden en az 14 gün geçmesi gerekiyor. Koronavirüs hastalığı geçirmiş yolcular ise karantina süresini tamamlamış ve hastalığın atlatılmasından 180 gün geçmemiş olması gerekiyor.
İki doz Koronavirüs aşısı ve hastalık geçirmeyen yolcular için ise PCR testi ibraz etmek zorunluluğu getirildi. Yolcular planlanan uçuştan maksimum 48 saat öncesinde negatif PCR testini ibraz etmesi ve HES uygulamasında görülmesi isteniyor.
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