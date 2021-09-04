Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210904/rus-askerler-army-2021-kapsamindaki-19-yarismayi-kazandi-1048619475.html
Rus askerler Army-2021 kapsamındaki 19 yarışmayı kazandı
Rus askerler Army-2021 kapsamındaki 19 yarışmayı kazandı
Rusya Savunma Bakanlığı, Uluslararası Ordu Oyunları Army-2021’e katılan Rus askerlerin 19 yarışmayı kazandıklarını duyurdu. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T23:44+0300
2021-09-04T23:44+0300
rusya savunma bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/1048619430_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_9fd53697c7112e5f8656cb6ec18380cc.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askerlerin Uluslararası Ordu Oyunları Army-2021’de düzenlenen toplam 34 yarışmadan 19’unu birinci sırada tamamladıkları ifade edildi.“Army-2021 kapsamında kara, hava ve deniz eğitimi bakımından 34 yarışma düzenlendi” denilen açıklamada, ‘Tank Biatlonu’ adlı yarışmanın finalinin bugün gerçekleşeceğini ve ardından Army-2021’in kapanış töreninin düzenleneceği vurgulandı.‘Deniz Kupası’, ‘Derinlik’ ve ‘Keskin Nişancı Sınırı’ adlı üç yarışmanın ikişer etaptan oluştuğuna ve her etabın ayrı kazananı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu an itibarıyla Rus askerlerin 19, İran, Belarus, Özbekistan ve Çin’in 3, Kazakistan’ın 2, Vietnam, Sırbistan ve Ermenistan ise 1 yarışmada galip geldikleri kaydedildi.22 Ağustos’ta başlayan ve Rusya, Cezayir, Ermenistan, Belarus, Vietnam, İran, Katar, Kazakistan, Çin, Sırbistan, Özbekistan olmak üzere 11 ülkede yapılan Uluslararası Ordu Oyunları Army-2021 bugün sona eriyor. Oyunlara 42 ülkeden 277 yarışma takımının parçası olarak 5 binden fazla asker katılıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/1048619430_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_0c366191437469c11b0c6befd95c587e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya savunma bakanlığı

Rus askerler Army-2021 kapsamındaki 19 yarışmayı kazandı

23:44 04.09.2021
© Sputnik / Valery Melnikov / Fotoğraf bankasına girArmy-2021, Rusya
Army-2021, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© Sputnik / Valery Melnikov
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Uluslararası Ordu Oyunları Army-2021’e katılan Rus askerlerin 19 yarışmayı kazandıklarını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askerlerin Uluslararası Ordu Oyunları Army-2021’de düzenlenen toplam 34 yarışmadan 19’unu birinci sırada tamamladıkları ifade edildi.
“Army-2021 kapsamında kara, hava ve deniz eğitimi bakımından 34 yarışma düzenlendi” denilen açıklamada, ‘Tank Biatlonu’ adlı yarışmanın finalinin bugün gerçekleşeceğini ve ardından Army-2021’in kapanış töreninin düzenleneceği vurgulandı.
‘Deniz Kupası’, ‘Derinlik’ ve ‘Keskin Nişancı Sınırı’ adlı üç yarışmanın ikişer etaptan oluştuğuna ve her etabın ayrı kazananı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu an itibarıyla Rus askerlerin 19, İran, Belarus, Özbekistan ve Çin’in 3, Kazakistan’ın 2, Vietnam, Sırbistan ve Ermenistan ise 1 yarışmada galip geldikleri kaydedildi.
22 Ağustos’ta başlayan ve Rusya, Cezayir, Ermenistan, Belarus, Vietnam, İran, Katar, Kazakistan, Çin, Sırbistan, Özbekistan olmak üzere 11 ülkede yapılan Uluslararası Ordu Oyunları Army-2021 bugün sona eriyor. Oyunlara 42 ülkeden 277 yarışma takımının parçası olarak 5 binden fazla asker katılıyor.
102000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:18Putin’den Tokyo 2020’de altın madalya kazanan Rus okçulara tebrik
00:12Venedik Film Festivali'nden koronavirüs raporu: Sıfır vaka
00:08Bitlis'te bu yıl 4 bin 96 düzensiz göçmen yakalandı
DünRus askerler Army-2021 kapsamındaki 19 yarışmayı kazandı
DünA Milli Futbol Takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 3-0 yendi
DünHusilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı
DünTürkiye'den KTMM Başkan Yardımcısı Celal'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama
DünEmine Erdoğan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının tanıtım programında konuştu
DünGümüşhane'den ayrılıp Giresun'a bağlanmak isteyen 2 köyde yapılan referandumun sonucu belli oldu
DünOrman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 8 orman yangınını kontrol altına aldık
DünMeral Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Artık milleti bölme taktiklerin tutmuyor
DünHindistan’da doğal kaynak bulamayan fil, su içmek için pompa kullandı
DünYapay olarak üremesi sağlanan Çin timsahları yumurtadan çıkmaya başladı
DünKemal Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Bu videoyu atın fav'a
DünBakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a müftü tepkisi
DünBakan Koca açıkladı: Kahramanmaraş düşük riskli iller arasına girdi
DünKabil Havalimanı'ndan Taliban kontrolünde ilk iç hat uçuş seferi gerçekleştirildi
Dünİkiz Göller kuruyup tarla oldu
DünSarıoğlan Barajı’nda su seviyesi yüzde 20'ye düştü
DünGiresun'da biri bacakları ve başı kesilmiş, ölü 2 yavru kedi bulundu