https://tr.sputniknews.com/20210904/rus-askerler-army-2021-kapsamindaki-19-yarismayi-kazandi-1048619475.html

Rus askerler Army-2021 kapsamındaki 19 yarışmayı kazandı

Rus askerler Army-2021 kapsamındaki 19 yarışmayı kazandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Uluslararası Ordu Oyunları Army-2021’e katılan Rus askerlerin 19 yarışmayı kazandıklarını duyurdu. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T23:44+0300

2021-09-04T23:44+0300

2021-09-04T23:44+0300

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askerlerin Uluslararası Ordu Oyunları Army-2021’de düzenlenen toplam 34 yarışmadan 19’unu birinci sırada tamamladıkları ifade edildi.“Army-2021 kapsamında kara, hava ve deniz eğitimi bakımından 34 yarışma düzenlendi” denilen açıklamada, ‘Tank Biatlonu’ adlı yarışmanın finalinin bugün gerçekleşeceğini ve ardından Army-2021’in kapanış töreninin düzenleneceği vurgulandı.‘Deniz Kupası’, ‘Derinlik’ ve ‘Keskin Nişancı Sınırı’ adlı üç yarışmanın ikişer etaptan oluştuğuna ve her etabın ayrı kazananı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu an itibarıyla Rus askerlerin 19, İran, Belarus, Özbekistan ve Çin’in 3, Kazakistan’ın 2, Vietnam, Sırbistan ve Ermenistan ise 1 yarışmada galip geldikleri kaydedildi.22 Ağustos’ta başlayan ve Rusya, Cezayir, Ermenistan, Belarus, Vietnam, İran, Katar, Kazakistan, Çin, Sırbistan, Özbekistan olmak üzere 11 ülkede yapılan Uluslararası Ordu Oyunları Army-2021 bugün sona eriyor. Oyunlara 42 ülkeden 277 yarışma takımının parçası olarak 5 binden fazla asker katılıyor.

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rusya savunma bakanlığı