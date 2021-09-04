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Rus Dışişleri: ABD, Afganistan’da başarısızlıkla sonuçlanan misyonunun intikamını almak istiyor
Rus Dışişleri: ABD, Afganistan’da başarısızlıkla sonuçlanan misyonunun intikamını almak istiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin Kabil havaalanındaki patlamalarda ölen askerlerinin değil, Afganistan’daki başarısızlığının intikamını... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T18:32+0300
2021-09-04T18:32+0300
dünya
abd
rusya
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Kabil havaalanındaki patlamalarda ölen Amerikan askerlerinin intikamının alınacağı yönündeki açıklamalarının, aslında Afganistan’daki başarısızlığın intikamına dönük olduğunu söyledi.Radyo Rossii yayınına konuk olan Zaharova, “Washington'dan Kabil havaalanı çevresine düzenlenen bombalı saldırılarda ABD askerlerinin öldüğü ve intikamlarının alınacağı yönünde açıklamalar duymaya başladık. Oysa orada, Afganistan vatandaşları da öldü. Unutulmamalıdır ki ABD misilleme misyonuyla oradaydı ve 20 yıl boyunca bu intikam misyonunu yürüttüler. Şimdi anlaşılıyor ki, önceki misilleme misyonunun başarısızlıkla sonuçlanmasının intikamını almak istiyorlar” dedi.
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abd, rusya, mariya zaharova

Rus Dışişleri: ABD, Afganistan’da başarısızlıkla sonuçlanan misyonunun intikamını almak istiyor

18:32 04.09.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin Kabil havaalanındaki patlamalarda ölen askerlerinin değil, Afganistan’daki başarısızlığının intikamını almak istediğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Kabil havaalanındaki patlamalarda ölen Amerikan askerlerinin intikamının alınacağı yönündeki açıklamalarının, aslında Afganistan’daki başarısızlığın intikamına dönük olduğunu söyledi.
Radyo Rossii yayınına konuk olan Zaharova, “Washington'dan Kabil havaalanı çevresine düzenlenen bombalı saldırılarda ABD askerlerinin öldüğü ve intikamlarının alınacağı yönünde açıklamalar duymaya başladık. Oysa orada, Afganistan vatandaşları da öldü. Unutulmamalıdır ki ABD misilleme misyonuyla oradaydı ve 20 yıl boyunca bu intikam misyonunu yürüttüler. Şimdi anlaşılıyor ki, önceki misilleme misyonunun başarısızlıkla sonuçlanmasının intikamını almak istiyorlar” dedi.
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