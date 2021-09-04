https://tr.sputniknews.com/20210904/rus-disisleri-abd-afganistanda-basarisizlikla-sonuclanan-misyonunun-intikamini-almak-istiyor-1048613803.html

Rus Dışişleri: ABD, Afganistan’da başarısızlıkla sonuçlanan misyonunun intikamını almak istiyor

Rus Dışişleri: ABD, Afganistan’da başarısızlıkla sonuçlanan misyonunun intikamını almak istiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin Kabil havaalanındaki patlamalarda ölen askerlerinin değil, Afganistan’daki başarısızlığının intikamını... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T18:32+0300

2021-09-04T18:32+0300

2021-09-04T18:32+0300

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mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Kabil havaalanındaki patlamalarda ölen Amerikan askerlerinin intikamının alınacağı yönündeki açıklamalarının, aslında Afganistan’daki başarısızlığın intikamına dönük olduğunu söyledi.Radyo Rossii yayınına konuk olan Zaharova, “Washington'dan Kabil havaalanı çevresine düzenlenen bombalı saldırılarda ABD askerlerinin öldüğü ve intikamlarının alınacağı yönünde açıklamalar duymaya başladık. Oysa orada, Afganistan vatandaşları da öldü. Unutulmamalıdır ki ABD misilleme misyonuyla oradaydı ve 20 yıl boyunca bu intikam misyonunu yürüttüler. Şimdi anlaşılıyor ki, önceki misilleme misyonunun başarısızlıkla sonuçlanmasının intikamını almak istiyorlar” dedi.

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abd, rusya, mariya zaharova