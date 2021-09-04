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Rusya: El Nusra örgütü, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 35 havan toplu saldırı düzenledi
Rusya: El Nusra örgütü, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 35 havan toplu saldırı düzenledi
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, El Nusra örgütü militanlarının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 35 havan toplu saldırı gerçekleştirdiğini... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
suriye
el nusra
idlib
havan topu
vadim kulit
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.Kulit, düzenlediği basın toplantısında, "Son 24 saat içinde, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde El Nusra Cephesi terör grubunun düzenlediği; 19'u İdlib'de, 11'i Lazkiye'de, biri Halep'te ve 4'ü Hama'da olmak üzere 35 havan toplu saldırı kaydedildi" ifadelerini kullandı.Yetkili, ayrıca Şam'ın da dünden bu yana 28 saldırı kaydettiğini aktardı.Öte yandan Kulit, Suriye'nin kuzetindeki yasadışı silahlı gruplara mensup militanların, Suriye hükümet güçlerinin Tel Rıfat ilçesindeki mevzilerine de 2 havan toplu saldırı düzenlediğini de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210831/rusya-bmnin-idlibe-insani-yardim-gondermesini-memnuniyetle-karsiliyoruz--1048492280.html
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rusya, suriye, el nusra, idlib, havan topu, vadim kulit

Rusya: El Nusra örgütü, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 35 havan toplu saldırı düzenledi

00:35 04.09.2021
© AFP 2021 / ABDULAZIZ KETAZSuriye-İdlib
Suriye-İdlib - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© AFP 2021 / ABDULAZIZ KETAZ
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, El Nusra örgütü militanlarının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 35 havan toplu saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.
Kulit, düzenlediği basın toplantısında, "Son 24 saat içinde, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde El Nusra Cephesi terör grubunun düzenlediği; 19'u İdlib'de, 11'i Lazkiye'de, biri Halep'te ve 4'ü Hama'da olmak üzere 35 havan toplu saldırı kaydedildi" ifadelerini kullandı.
Yetkili, ayrıca Şam'ın da dünden bu yana 28 saldırı kaydettiğini aktardı.
Öte yandan Kulit, Suriye'nin kuzetindeki yasadışı silahlı gruplara mensup militanların, Suriye hükümet güçlerinin Tel Rıfat ilçesindeki mevzilerine de 2 havan toplu saldırı düzenlediğini de sözlerine ekledi.
BM İdlib için ateşkes çağrısı yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
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