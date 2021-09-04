https://tr.sputniknews.com/20210904/rusya-el-nusra-orgutu-idlib-gerilimi-azaltma-bolgesinde-35-havan-toplu-saldiri-duzenledi-1048601045.html

Rusya: El Nusra örgütü, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 35 havan toplu saldırı düzenledi

Rusya: El Nusra örgütü, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 35 havan toplu saldırı düzenledi

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, El Nusra örgütü militanlarının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 35 havan toplu saldırı gerçekleştirdiğini... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.Kulit, düzenlediği basın toplantısında, "Son 24 saat içinde, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde El Nusra Cephesi terör grubunun düzenlediği; 19'u İdlib'de, 11'i Lazkiye'de, biri Halep'te ve 4'ü Hama'da olmak üzere 35 havan toplu saldırı kaydedildi" ifadelerini kullandı.Yetkili, ayrıca Şam'ın da dünden bu yana 28 saldırı kaydettiğini aktardı.Öte yandan Kulit, Suriye'nin kuzetindeki yasadışı silahlı gruplara mensup militanların, Suriye hükümet güçlerinin Tel Rıfat ilçesindeki mevzilerine de 2 havan toplu saldırı düzenlediğini de sözlerine ekledi.

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rusya, suriye, el nusra, idlib, havan topu, vadim kulit