https://tr.sputniknews.com/20210904/rusya-el-nusra-orgutu-idlib-gerilimi-azaltma-bolgesinde-35-havan-toplu-saldiri-duzenledi-1048601045.html
Rusya: El Nusra örgütü, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 35 havan toplu saldırı düzenledi
Rusya: El Nusra örgütü, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 35 havan toplu saldırı düzenledi
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, El Nusra örgütü militanlarının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 35 havan toplu saldırı gerçekleştirdiğini... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T00:35+0300
2021-09-04T00:35+0300
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idlib
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.Kulit, düzenlediği basın toplantısında, "Son 24 saat içinde, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde El Nusra Cephesi terör grubunun düzenlediği; 19'u İdlib'de, 11'i Lazkiye'de, biri Halep'te ve 4'ü Hama'da olmak üzere 35 havan toplu saldırı kaydedildi" ifadelerini kullandı.Yetkili, ayrıca Şam'ın da dünden bu yana 28 saldırı kaydettiğini aktardı.Öte yandan Kulit, Suriye'nin kuzetindeki yasadışı silahlı gruplara mensup militanların, Suriye hükümet güçlerinin Tel Rıfat ilçesindeki mevzilerine de 2 havan toplu saldırı düzenlediğini de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210831/rusya-bmnin-idlibe-insani-yardim-gondermesini-memnuniyetle-karsiliyoruz--1048492280.html
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rusya, suriye, el nusra, idlib, havan topu, vadim kulit
Rusya: El Nusra örgütü, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 35 havan toplu saldırı düzenledi
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, El Nusra örgütü militanlarının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 35 havan toplu saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.
Kulit, düzenlediği basın toplantısında, "Son 24 saat içinde, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde El Nusra Cephesi terör grubunun düzenlediği; 19'u İdlib'de, 11'i Lazkiye'de, biri Halep'te ve 4'ü Hama'da olmak üzere 35 havan toplu saldırı kaydedildi" ifadelerini kullandı.
Yetkili, ayrıca Şam'ın da dünden bu yana 28 saldırı kaydettiğini aktardı.
Öte yandan Kulit, Suriye'nin kuzetindeki yasadışı silahlı gruplara mensup militanların, Suriye hükümet güçlerinin Tel Rıfat ilçesindeki mevzilerine de 2 havan toplu saldırı düzenlediğini de sözlerine ekledi.