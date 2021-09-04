https://tr.sputniknews.com/20210904/rusya-myanmar-ile-askeri-isbirligini-ilerletme-konusunda-anlasti-1048600754.html

Rusya, Myanmar ile askeri işbirliğini ilerletme konusunda anlaştı

Rusya, Myanmar ile askeri işbirliğini ilerletme konusunda anlaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova ile Myanmar'ın askeri işbirliğini ilerletme konusunda anlatığını açıkladı. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T00:24+0300

2021-09-04T00:24+0300

2021-09-04T00:24+0300

dünya

rusya

myanmar

askeri işbirliği

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Rusya Savunma Bakanlığı, dün Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ile Myanmar Devlet Konseyi Başkan Yardımcısı Soe Win arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tarafların askeri-teknik işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştıkları belirtildi.Açıklamada, "Taraflar, askeri alanda dinamik olarak gelişen ve karşılıklı olarak fayda sağlayan ilişkilere dair olumlu bir değerlendirme yaptılar ve stratejik ortaklık ruhu içinde askeri ve askeri-teknik işbirliğini derinleştirmek için birikmiş potansiyeli mümkün olduğunca etkin bir şekilde kullanma niyetlerini tasdik ettiler" ifadelerine yer verildi.Görüşmenin dostane bir atmosferde geçtiği kaydedilen açıklamada, hem Moskova hem de Myanmar'ın, aralarındaki çok yönlü işbirliğini daimi olarak ilerletme konusundaki karşılıklı niyetlerini de teyit ettikleri paylaşıldı.

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rusya, myanmar, askeri işbirliği