https://tr.sputniknews.com/20210904/rusya-postasi-kamcatkada-insansiz-hava-araclariyla-hizmet-verecek-1048603544.html

Rusya Postası, Kamçatka'da insansız hava araçlarıyla hizmet verecek

Rusya Postası, Kamçatka'da insansız hava araçlarıyla hizmet verecek

Rusya’nın Kamçatka Bölgesi Hükümeti ile Rusya Postası’nın insansız posta teslimatı projesini hayata geçirecekleri bildirildi. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T04:15+0300

2021-09-04T04:15+0300

2021-09-04T04:15+0300

dünya

rusya postası

doğu ekonomi forumu

insansız hava aracı (iha)

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Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu (EEF) kapsamında, Rusya Postası Genel Müdürü Maksim Akimov ile Kamçatka Valisi Vladimir Solodov, insansız posta teslimatı ortak projesine ilişkin anlaşmayı imzaladı.Rusya Postası basın servisinden yapılan açıklamada, “Anlaşma çerçevesinde taraflar, insansız hava araçları (İHA) geliştirme çalışmalarını koordine edecek. Rus Postası, 2023 yılına kadar Kamçatka Bölgesi'ndeki 18 yerleşim yeri için 19 güzergah boyunca insansız posta teslimatlarını başlatmayı planlıyor. Bazı İHA'ların lojistik görevleri yerine getirme kabiliyetini teyit eden test uçuşları başarıyla tamamlandı“ denildi.İHA’ların kullanımının bölgedeki lojistik maliyetleri yarı yarıya azaltılmasına yardımcı olacağı ve bunun da gelecekte posta trafiği hacmini 11 kat artırmayı mümkün kılacağına vurgu yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

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rusya postası, doğu ekonomi forumu, insansız hava aracı (iha)