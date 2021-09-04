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Rusya Postası, Kamçatka'da insansız hava araçlarıyla hizmet verecek
Rusya Postası, Kamçatka'da insansız hava araçlarıyla hizmet verecek
Rusya’nın Kamçatka Bölgesi Hükümeti ile Rusya Postası’nın insansız posta teslimatı projesini hayata geçirecekleri bildirildi. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T04:15+0300
2021-09-04T04:15+0300
dünya
rusya postası
doğu ekonomi forumu
insansız hava aracı (iha)
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Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu (EEF) kapsamında, Rusya Postası Genel Müdürü Maksim Akimov ile Kamçatka Valisi Vladimir Solodov, insansız posta teslimatı ortak projesine ilişkin anlaşmayı imzaladı.Rusya Postası basın servisinden yapılan açıklamada, “Anlaşma çerçevesinde taraflar, insansız hava araçları (İHA) geliştirme çalışmalarını koordine edecek. Rus Postası, 2023 yılına kadar Kamçatka Bölgesi'ndeki 18 yerleşim yeri için 19 güzergah boyunca insansız posta teslimatlarını başlatmayı planlıyor. Bazı İHA'ların lojistik görevleri yerine getirme kabiliyetini teyit eden test uçuşları başarıyla tamamlandı“ denildi.İHA’ların kullanımının bölgedeki lojistik maliyetleri yarı yarıya azaltılmasına yardımcı olacağı ve bunun da gelecekte posta trafiği hacmini 11 kat artırmayı mümkün kılacağına vurgu yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
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rusya postası, doğu ekonomi forumu, insansız hava aracı (iha)

Rusya Postası, Kamçatka'da insansız hava araçlarıyla hizmet verecek

04:15 04.09.2021
© Flickrİnsansız Hava Aracı
İnsansız Hava Aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© Flickr
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Rusya’nın Kamçatka Bölgesi Hükümeti ile Rusya Postası’nın insansız posta teslimatı projesini hayata geçirecekleri bildirildi.
Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu (EEF) kapsamında, Rusya Postası Genel Müdürü Maksim Akimov ile Kamçatka Valisi Vladimir Solodov, insansız posta teslimatı ortak projesine ilişkin anlaşmayı imzaladı.
Rusya Postası basın servisinden yapılan açıklamada, “Anlaşma çerçevesinde taraflar, insansız hava araçları (İHA) geliştirme çalışmalarını koordine edecek. Rus Postası, 2023 yılına kadar Kamçatka Bölgesi'ndeki 18 yerleşim yeri için 19 güzergah boyunca insansız posta teslimatlarını başlatmayı planlıyor. Bazı İHA'ların lojistik görevleri yerine getirme kabiliyetini teyit eden test uçuşları başarıyla tamamlandı“ denildi.
İHA’ların kullanımının bölgedeki lojistik maliyetleri yarı yarıya azaltılmasına yardımcı olacağı ve bunun da gelecekte posta trafiği hacmini 11 kat artırmayı mümkün kılacağına vurgu yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
"Bölgede yerleşim yerlerinin birbirlerine olan uzaklığı ve zorlu iklim koşulları nedeniyle bazen helikopterler bile bölgenin kuzey bölgelerine zamanında ulaşamamaktadır. Bu bağlamda, imzalanan anlaşma, bölge sakinlerine posta dağıtım hizmetlerinin sağlanmasını yeni bir seviyeye getirmesine imkan tanıyacaktır.”
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