Rusya ve Japonya, Hubble teleskopunun benzerini geliştirecek

Rusya Bilimler Akademisi (RAN) Astronomi Enstitüsü Direktör Yardımcısı Mihail Saçkov, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ve Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Kurumu’nun (JAXA), ‘Spectr-UF’ ultraviyole uzay gözlemevi oluşturmak için anlaşma imzaladıklarını belirtti.Saçkov, 2021’den itibaren projeye tam katılımcı olarak dahil olan Japonya ile birlikte öte gezegenlerin atmosferlerini incelemek için bir spektrograf geliştirileceğini kaydetti.Yer tabanlı teleskopların erişemeyeceği ultraviyole spektrum bölgesindeki gök cisimlerini gözlemlemek için tasarlanan Spectr-UV, yetenekleri bakımından Amerikan uzay teleskobu Hubble'a benzer özelliklere sahip olacak. Teleskopun yardımıyla bilim insanları, galaksilerin evrimi, yıldızların oluşumu, maddenin kara deliklere düşme süreçleri gibi erken evrendeki fiziksel süreçleri inceleyecek.Ultraviyole aralığında yüksek kaliteli görüntüler elde etmeyi mümkün kılacak olan teleskop, 1.7 metre çaplı bir ayna ile yüksek ve düşük çözünürlüklü spektrograflarla donatılacak. İlk uçuşunun 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Spectrum-UV, Vostoçniy üssünden uzaya gönderilecek.
Rusya Bilimler Akademisi Astronomi Enstitüsü Direktör Yardımcısı Mihail Saçkov, Roscosmos ve JAXA’nın Spectr-UF ultraviyole uzay gözlemevi oluşturmak için anlaşma imzaladıklarını söyledi.
Rusya Bilimler Akademisi (RAN) Astronomi Enstitüsü Direktör Yardımcısı Mihail Saçkov, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ve Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Kurumu’nun (JAXA), ‘Spectr-UF’ ultraviyole uzay gözlemevi oluşturmak için anlaşma imzaladıklarını belirtti.
Saçkov, 2021’den itibaren projeye tam katılımcı olarak dahil olan Japonya ile birlikte öte gezegenlerin atmosferlerini incelemek için bir spektrograf geliştirileceğini kaydetti.
Yer tabanlı teleskopların erişemeyeceği ultraviyole spektrum bölgesindeki gök cisimlerini gözlemlemek için tasarlanan Spectr-UV, yetenekleri bakımından Amerikan uzay teleskobu Hubble'a benzer özelliklere sahip olacak. Teleskopun yardımıyla bilim insanları, galaksilerin evrimi, yıldızların oluşumu, maddenin kara deliklere düşme süreçleri gibi erken evrendeki fiziksel süreçleri inceleyecek.
Ultraviyole aralığında yüksek kaliteli görüntüler elde etmeyi mümkün kılacak olan teleskop, 1.7 metre çaplı bir ayna ile yüksek ve düşük çözünürlüklü spektrograflarla donatılacak. İlk uçuşunun 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Spectrum-UV, Vostoçniy üssünden uzaya gönderilecek.