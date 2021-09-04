https://tr.sputniknews.com/20210904/rusyada-18-bin-780-yeni-kovid-19-vakasi-tespit-edildi-1048607706.html

Rusya’da 18 bin 780 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya’da 18 bin 780 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya’da son 24 saatte tespit edilen 18 bin 780 yeni vakayla toplam vaka sayısı 6 milyon 993 bin 954 oldu. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T13:07+0300

2021-09-04T13:07+0300

2021-09-04T13:07+0300

rusya

koronavirüs

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Koronavirüsle Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 18 bin 780 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 18 bin 856 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 0.04 daha az olduğu, son vakalarla ülkede koronavirüs vakalarının toplam sayısının 6 milyon 993 bin 954’e ulaştığı belirtildi.Açıklamada ayrıca, en fazla vakanın başkent Moskova (bin 549), St. Petersburg (bin 494) ve Moskova bölgesinde (756) saptandığı bilgisine yer verildi.Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 796 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 186 bin 407’ye yükseldiği kaydedildi.Son bir gün içinde 18 bin 737 kişi iyileşirken, şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı 6 milyon 255 bin 475 oldu.Daha önce, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, şu ana kadar 45 milyondan fazla kişinin aşılandığı bilgisini paylaşarak, ülkede toplu bağışıklığın oluşması için 90 milyon kişinin aşı yapması gerektiğini ve bu göstergeye önümüzdeki sonbaharda ulaşmayı beklediklerini belirtmişti.

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rusya, koronavirüs