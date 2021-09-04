Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210904/rusyada-18-bin-780-yeni-kovid-19-vakasi-tespit-edildi-1048607706.html
Rusya’da 18 bin 780 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Rusya’da 18 bin 780 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Rusya’da son 24 saatte tespit edilen 18 bin 780 yeni vakayla toplam vaka sayısı 6 milyon 993 bin 954 oldu. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T13:07+0300
2021-09-04T13:07+0300
rusya
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1045166723_0:0:2821:1586_1920x0_80_0_0_144fdc1720a15f1a2be129dfda7131a0.jpg
Koronavirüsle Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 18 bin 780 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 18 bin 856 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 0.04 daha az olduğu, son vakalarla ülkede koronavirüs vakalarının toplam sayısının 6 milyon 993 bin 954’e ulaştığı belirtildi.Açıklamada ayrıca, en fazla vakanın başkent Moskova (bin 549), St. Petersburg (bin 494) ve Moskova bölgesinde (756) saptandığı bilgisine yer verildi.Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 796 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 186 bin 407’ye yükseldiği kaydedildi.Son bir gün içinde 18 bin 737 kişi iyileşirken, şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı 6 milyon 255 bin 475 oldu.Daha önce, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, şu ana kadar 45 milyondan fazla kişinin aşılandığı bilgisini paylaşarak, ülkede toplu bağışıklığın oluşması için 90 milyon kişinin aşı yapması gerektiğini ve bu göstergeye önümüzdeki sonbaharda ulaşmayı beklediklerini belirtmişti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1045166723_0:0:2571:1928_1920x0_80_0_0_9588bcf0e54a5232ff69bd41d851f17b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, koronavirüs

Rusya’da 18 bin 780 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

13:07 04.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya- Koronavirüs
Rusya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya’da son 24 saatte tespit edilen 18 bin 780 yeni vakayla toplam vaka sayısı 6 milyon 993 bin 954 oldu.
Koronavirüsle Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 18 bin 780 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 18 bin 856 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 0.04 daha az olduğu, son vakalarla ülkede koronavirüs vakalarının toplam sayısının 6 milyon 993 bin 954’e ulaştığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, en fazla vakanın başkent Moskova (bin 549), St. Petersburg (bin 494) ve Moskova bölgesinde (756) saptandığı bilgisine yer verildi.
Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 796 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 186 bin 407’ye yükseldiği kaydedildi.
Son bir gün içinde 18 bin 737 kişi iyileşirken, şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı 6 milyon 255 bin 475 oldu.
Daha önce, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, şu ana kadar 45 milyondan fazla kişinin aşılandığı bilgisini paylaşarak, ülkede toplu bağışıklığın oluşması için 90 milyon kişinin aşı yapması gerektiğini ve bu göstergeye önümüzdeki sonbaharda ulaşmayı beklediklerini belirtmişti.
000110
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce