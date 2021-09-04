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Sağlık Bakanı Koca: İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla
Sağlık Bakanı Koca: İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün üniversite kayıtlarının başladığına işaret ederek, "Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Kovid-19 riskinin... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
aşı
fahrettin koca
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:"Üniversite kayıtları bugün başladı. Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor. Kronik hastalıkları var. İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla. Aşı ve tedbirle hayatı herkes için kolaylaştıralım."
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aşı, fahrettin koca, koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla

17:55 04.09.2021
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün üniversite kayıtlarının başladığına işaret ederek, "Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Kovid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Üniversite kayıtları bugün başladı. Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor. Kronik hastalıkları var. İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla. Aşı ve tedbirle hayatı herkes için kolaylaştıralım."
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