https://tr.sputniknews.com/20210904/saglik-bakani-koca-ihmallerimizin-sonuclari-bildigimizden-fazla-1048613046.html

Sağlık Bakanı Koca: İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla

Sağlık Bakanı Koca: İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün üniversite kayıtlarının başladığına işaret ederek, "Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Kovid-19 riskinin... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T17:55+0300

2021-09-04T17:55+0300

2021-09-04T17:55+0300

koronavirüs

aşı

fahrettin koca

koronavirüs

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:"Üniversite kayıtları bugün başladı. Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor. Kronik hastalıkları var. İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla. Aşı ve tedbirle hayatı herkes için kolaylaştıralım."

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aşı, fahrettin koca, koronavirüs