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Sarıoğlan Barajı’nda su seviyesi yüzde 20'ye düştü
Sarıoğlan Barajı’nda su seviyesi yüzde 20'ye düştü
Kayseri'deki Sarıoğlan Barajı'nda son yıllarda artan sıcaklık nedeniyle su seviyesi yüzde 20'ye düştü. Barajda balık ölümleri yaşanmaya başladı. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T21:18+0300
2021-09-04T21:25+0300
yaşam
baraj
su
kuraklık
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Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi sınırlarındaki Sarıoğlan Barajı, Kesdoğan Çayı üzerine sulama amacıyla 1991-2002 yılları arasında inşa edildi. Baraj suyu, son yıllarda artan sıcaklıklar nedeniyle kurumaya başladı. Barajda balık ölümleri yaşanmaya başladı.Bölgedeki son durum hakkında bilgi veren Sarıoğlan Sulama Birliği Başkanı Mustafa Değerli, "Barajımızda tarımsal sulama için yapılan su tamamen bitti. Son yüzde 20'lik hacim, barajdaki canlılar için ölü hacim olarak nitelendirilir. Yüzde 80 oranında kuruma yaşandı. Barajda suların çekilmesi canlı yaşamını da etkiledi. Şu anda Sarıoğlan bölgesinde tarımsal sulama yok" diye konuştu.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre hava sıcaklıkları nedeniyle barajda suların çok erken çekildiğini belirten Değerli, "Bu yılın başlarında barajımız, yüzde 45 seviyelerinde dolmuştu. Şu anda su veremiyoruz. Çiftçiler mağdur oldu. Ürünler kurumaya yüz tuttu. Sarıoğlan'da kuraklık çok sert şekilde yaşanıyor. Bunun küresel ısınmadan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz ama bu kuraklık ekonomik olarak çiftçiyi etkiliyor. Bölgede şeker pancarı ekiliyor. Su olmadan pancarda olmaz. Barajı besleyen Kesdoğan çayında yaşanan su miktarındaki düşüş de Sarıoğlan barajımızı etkiledi" dedi.
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baraj, su, kuraklık

Sarıoğlan Barajı’nda su seviyesi yüzde 20'ye düştü

21:18 04.09.2021 (güncellendi: 21:25 04.09.2021)
© DHASarıoğlan Barajı, kuraklık
Sarıoğlan Barajı, kuraklık - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© DHA
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Kayseri'deki Sarıoğlan Barajı'nda son yıllarda artan sıcaklık nedeniyle su seviyesi yüzde 20'ye düştü. Barajda balık ölümleri yaşanmaya başladı.
Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi sınırlarındaki Sarıoğlan Barajı, Kesdoğan Çayı üzerine sulama amacıyla 1991-2002 yılları arasında inşa edildi. Baraj suyu, son yıllarda artan sıcaklıklar nedeniyle kurumaya başladı. Barajda balık ölümleri yaşanmaya başladı.
Bölgedeki son durum hakkında bilgi veren Sarıoğlan Sulama Birliği Başkanı Mustafa Değerli, "Barajımızda tarımsal sulama için yapılan su tamamen bitti. Son yüzde 20'lik hacim, barajdaki canlılar için ölü hacim olarak nitelendirilir. Yüzde 80 oranında kuruma yaşandı. Barajda suların çekilmesi canlı yaşamını da etkiledi. Şu anda Sarıoğlan bölgesinde tarımsal sulama yok" diye konuştu.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre hava sıcaklıkları nedeniyle barajda suların çok erken çekildiğini belirten Değerli, "Bu yılın başlarında barajımız, yüzde 45 seviyelerinde dolmuştu. Şu anda su veremiyoruz. Çiftçiler mağdur oldu. Ürünler kurumaya yüz tuttu. Sarıoğlan'da kuraklık çok sert şekilde yaşanıyor. Bunun küresel ısınmadan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz ama bu kuraklık ekonomik olarak çiftçiyi etkiliyor. Bölgede şeker pancarı ekiliyor. Su olmadan pancarda olmaz. Barajı besleyen Kesdoğan çayında yaşanan su miktarındaki düşüş de Sarıoğlan barajımızı etkiledi" dedi.
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