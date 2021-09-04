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Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli oldu
Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli oldu
Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde okullarda yüz yüze eğitim 20 Eylül'de başlayacak. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T18:21+0300
2021-09-04T18:21+0300
türkiye
sinop
sel
okullar
sel felaketi
yüz yüze eğitim
ayancık
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Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, il Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Erol Karaömeroğlu başkanlığında toplandığı ifade edildi.Ayancık'ta 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından temizlik ve hafriyat çalışmalarının devam etmesi, ayrıca selden etkilenen binaların yıkım kararının verilmesi nedeniyle cadde ve sokaklarda iş makinelerinin yoğunluğunun sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
türkiye
sinop
ayancık
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sinop, sel, okullar, sel felaketi, yüz yüze eğitim, ayancık

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli oldu

18:21 04.09.2021
© AASinop - sel
Sinop - sel - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© AA
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Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde okullarda yüz yüze eğitim 20 Eylül'de başlayacak.
Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, il Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Erol Karaömeroğlu başkanlığında toplandığı ifade edildi.
Ayancık'ta 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından temizlik ve hafriyat çalışmalarının devam etmesi, ayrıca selden etkilenen binaların yıkım kararının verilmesi nedeniyle cadde ve sokaklarda iş makinelerinin yoğunluğunun sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tüm bu çalışmaları yapmak üzere ilçemizde bulunan ekip ve personellerin okullarımıza bağlı okul pansiyonlarımızda ve okul binalarımızda konaklıyor olması kurulumuzca değerlendirildiğinde, Ayancık'ta 6 Eylül'den itibaren geçilmesi planlanan yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine, oluşması muhtemel risklerden dolayı 20 Eylül'de başlanılması, 20 Eylül'e kadar eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine karar verilmiştir."
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