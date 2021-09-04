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https://tr.sputniknews.com/20210904/siddet-magdurlarinin-korunmasi-icin-teknik-yontemlerle-takip-yonetmeligi-resmi-gazetede--1048609425.html
Şiddet mağdurlarının korunması için 'Teknik Yöntemlerle Takip' yönetmeliği Resmi Gazete'de
Şiddet mağdurlarının korunması için 'Teknik Yöntemlerle Takip' yönetmeliği Resmi Gazete'de
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "6284 sayılı Kanun Kapsamındaki Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T14:18+0300
2021-09-04T14:18+0300
kadına şiddet
resmi gazete
elektronik kelepçe
6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun
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İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) kurulan ve 25 Ocak 2021 tarihinde ilk vaka izlemelerine başlanan "Elektronik İzleme Merkezi"nde yürütülecek çalışmaların etkinliğinin arttırılması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda "6284 sayılı Kanun Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmelik" hazırlandı.Yönetmelikle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının teknik araç ve yöntemlerle takibine ilişkin usul ve esaslar oluşturuldu.Yönetmelikle Elektronik İzleme Merkezinin personeli ve uygulama ekibinin görevleri belirlendi.Buna göre, "Elektronik Kelepçe Uygulaması"nın, 5 yıl süren pilot uygulama döneminin ardından ülke genelinde 81 ilde yaygınlaştırılmasına karar verildi.Yürürlüğe giren yönetmelikle elektronik kelepçeyle izlenecek vakalar kolluk birimleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Birimleri tarafından tespit edildikten sonra, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) oluşturulan bir komisyon kararıyla vakalara ilişkin tedbir kararı alınabilmesi için Aile Mahkemesine başvurulacak. Şiddet tehdidinin devam etmesi halinde Mahkemeden tedbir kararı süresinin uzatılması talep edilebilecek.Şiddet uygulayanın, şiddet mağduruna mahkemenin belirlediği sınırdan daha fazla yaklaşması halinde izleme personeli en yakın kolluk birimine haber verecek ve şiddet mağduru en kısa sürede güvenli bölgeye alınacak.Mahkeme tarafından belirlenen, "şiddet mağduruna yaklaşmama" mesafesinin şiddet uygulayan tarafından ihlal edilmesi halinde ise zorlama hapsi kararı için Cumhuriyet Savcılığına başvurulabilecek.Elektronik kelepçeye zarar verilmesi, tedbir kararı ihlali olarak kabul edilecekŞiddet uygulayanın elektronik kelepçe cihazına zarar vermesi ve ayak bileğinden çıkarması da tedbir kararı ihlali olarak kabul edilecek. Bu durumda şiddet uygulayan hakkında hem kamu malına zarar verme hem de tedbir kararı ihlali sebebiyle dava açılabilecek.GAMER bünyesinde oluşturulan "Elektronik İzleme Merkezi" personeli, hakkında elektronik kelepçe kullanma kararı bulunanları 7/24 takip ediyor.
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kadına şiddet, resmi gazete, elektronik kelepçe, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun

Şiddet mağdurlarının korunması için 'Teknik Yöntemlerle Takip' yönetmeliği Resmi Gazete'de

14:18 04.09.2021
© AAMilli elektronik kelepçe
Milli elektronik kelepçe - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "6284 sayılı Kanun Kapsamındaki Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) kurulan ve 25 Ocak 2021 tarihinde ilk vaka izlemelerine başlanan "Elektronik İzleme Merkezi"nde yürütülecek çalışmaların etkinliğinin arttırılması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda "6284 sayılı Kanun Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmelik" hazırlandı.
Yönetmelikle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının teknik araç ve yöntemlerle takibine ilişkin usul ve esaslar oluşturuldu.
Yönetmelikle Elektronik İzleme Merkezinin personeli ve uygulama ekibinin görevleri belirlendi.
Buna göre, "Elektronik Kelepçe Uygulaması"nın, 5 yıl süren pilot uygulama döneminin ardından ülke genelinde 81 ilde yaygınlaştırılmasına karar verildi.
Yürürlüğe giren yönetmelikle elektronik kelepçeyle izlenecek vakalar kolluk birimleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Birimleri tarafından tespit edildikten sonra, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) oluşturulan bir komisyon kararıyla vakalara ilişkin tedbir kararı alınabilmesi için Aile Mahkemesine başvurulacak. Şiddet tehdidinin devam etmesi halinde Mahkemeden tedbir kararı süresinin uzatılması talep edilebilecek.
Şiddet uygulayanın, şiddet mağduruna mahkemenin belirlediği sınırdan daha fazla yaklaşması halinde izleme personeli en yakın kolluk birimine haber verecek ve şiddet mağduru en kısa sürede güvenli bölgeye alınacak.
Mahkeme tarafından belirlenen, "şiddet mağduruna yaklaşmama" mesafesinin şiddet uygulayan tarafından ihlal edilmesi halinde ise zorlama hapsi kararı için Cumhuriyet Savcılığına başvurulabilecek.

Elektronik kelepçeye zarar verilmesi, tedbir kararı ihlali olarak kabul edilecek

Şiddet uygulayanın elektronik kelepçe cihazına zarar vermesi ve ayak bileğinden çıkarması da tedbir kararı ihlali olarak kabul edilecek. Bu durumda şiddet uygulayan hakkında hem kamu malına zarar verme hem de tedbir kararı ihlali sebebiyle dava açılabilecek.
GAMER bünyesinde oluşturulan "Elektronik İzleme Merkezi" personeli, hakkında elektronik kelepçe kullanma kararı bulunanları 7/24 takip ediyor.
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