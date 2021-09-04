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Suriye'den İsrail saldırılarına karşı BM'ye acil tedbir alma çağrısı
Suriye'den İsrail saldırılarına karşı BM'ye acil tedbir alma çağrısı
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden, İsrail'in Suriye'ye dönük saldırılarını engellemek üzere acil tedbir alma... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T04:48+0300
2021-09-04T04:48+0300
dünya
suriye
israil
birleşmiş milletler (bm)
hava saldırısı
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Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail yönetiminin Suriye topraklarını hedef alan hava saldırılarına ilişkin BM'ye çağrı yaptı.Bakanlığın, BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na gönderdiği mektupta, Suriye'yi hedef alan saldırıların kınanması ve İsrail'e hesap verme mecburiyetinin dayatılmasının yanı sıra saldırıların devamına engel olmak üzere kararlı ve acil tedbirler alınması talep edildi.Şam, ayrıca İsrail'in Suriye, Filistin ve Lübnan'a karşı işlediği suçlarla ilgili tüm BM kararlarına saygı duymaya zorlanmasını istedi.Dün Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'in Şam'a bağlı bir banliyöye hava saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.Hava savunma sistemlerinin füzelerin çoğunu durdurduğunu kaydeden ajans, olayda ölen ya da yaralananların olmadığını duyurmuştu.Tel Aviv'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210903/rusya-suriye-hava-savunmasi-israilin-hava-saldirisini-puskurttu-1048599335.html
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suriye, israil, birleşmiş milletler (bm), hava saldırısı

Suriye'den İsrail saldırılarına karşı BM'ye acil tedbir alma çağrısı

04:48 04.09.2021
© SputnikSuriye bayrağı
Suriye bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© Sputnik
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Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden, İsrail'in Suriye'ye dönük saldırılarını engellemek üzere acil tedbir alma çağrısında bulundu.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail yönetiminin Suriye topraklarını hedef alan hava saldırılarına ilişkin BM'ye çağrı yaptı.
Bakanlığın, BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na gönderdiği mektupta, Suriye'yi hedef alan saldırıların kınanması ve İsrail'e hesap verme mecburiyetinin dayatılmasının yanı sıra saldırıların devamına engel olmak üzere kararlı ve acil tedbirler alınması talep edildi.
Şam, ayrıca İsrail'in Suriye, Filistin ve Lübnan'a karşı işlediği suçlarla ilgili tüm BM kararlarına saygı duymaya zorlanmasını istedi.
Dün Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'in Şam'a bağlı bir banliyöye hava saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.
Hava savunma sistemlerinin füzelerin çoğunu durdurduğunu kaydeden ajans, olayda ölen ya da yaralananların olmadığını duyurmuştu.
Tel Aviv'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.
İsrail'den Suriye'ye saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
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Rusya: Suriye hava savunması, İsrail’in hava saldırısını püskürttü
Dün, 23:33
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