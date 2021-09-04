https://tr.sputniknews.com/20210904/suriyeden-israil-saldirilarina-karsi-bmye-acil-tedbir-alma-cagrisi-1048603667.html

Suriye'den İsrail saldırılarına karşı BM'ye acil tedbir alma çağrısı

Suriye'den İsrail saldırılarına karşı BM'ye acil tedbir alma çağrısı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden, İsrail'in Suriye'ye dönük saldırılarını engellemek üzere acil tedbir alma... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T04:48+0300

2021-09-04T04:48+0300

2021-09-04T04:48+0300

dünya

suriye

israil

birleşmiş milletler (bm)

hava saldırısı

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Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail yönetiminin Suriye topraklarını hedef alan hava saldırılarına ilişkin BM'ye çağrı yaptı.Bakanlığın, BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na gönderdiği mektupta, Suriye'yi hedef alan saldırıların kınanması ve İsrail'e hesap verme mecburiyetinin dayatılmasının yanı sıra saldırıların devamına engel olmak üzere kararlı ve acil tedbirler alınması talep edildi.Şam, ayrıca İsrail'in Suriye, Filistin ve Lübnan'a karşı işlediği suçlarla ilgili tüm BM kararlarına saygı duymaya zorlanmasını istedi.Dün Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'in Şam'a bağlı bir banliyöye hava saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.Hava savunma sistemlerinin füzelerin çoğunu durdurduğunu kaydeden ajans, olayda ölen ya da yaralananların olmadığını duyurmuştu.Tel Aviv'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210903/rusya-suriye-hava-savunmasi-israilin-hava-saldirisini-puskurttu-1048599335.html

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suriye, israil, birleşmiş milletler (bm), hava saldırısı