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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210904/taliban-ile-pakistan-arasinda-temaslar-afganistanin-yeniden-insasi-gorusuldu-1048603004.html
Taliban ile Pakistan arasında temaslar: 'Afganistan'ın yeniden inşası' görüşüldü
Taliban ile Pakistan arasında temaslar: 'Afganistan'ın yeniden inşası' görüşüldü
Taliban'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Şir Muhammed Abbas Stanikzay'ın Pakistan'ın Katar Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede Afganistan'ın yeniden inşasını ele... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T03:15+0300
2021-09-04T03:15+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
pakistan
görüşme
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ABD ve NATO ülkelerinin çekilmesini takiben Afganistan'ın büyük kısmında kontrolü ele geçiren Taliban, yeni dönemde izlenecek rotaya dair çeşitli ülkelerle temaslarını sürdürüyor.Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, yaptığı açıklamada, örgütün Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Şir Muhammed Abbas Stanikzay ile Pakistan'ın Doha Büyükelçisi'nin, beraberlerindeki heyetlerle bir görüşme düzenlediğini duyurdu.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şahin, "Her iki taraf da Afganistan'daki mevcut durumu, insani yardım, karşılıklı menfaat ve saygıya dayalı ikili ilişkileri, Afganistan'ın yeniden inşası ve Torhan ve Spinboldak'taki hareketlilikte kolaylaştırıcı olmaya ilişkin meseleleri görüştü" ifadelerini kullandı.
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afganistan, taliban, pakistan, görüşme

Taliban ile Pakistan arasında temaslar: 'Afganistan'ın yeniden inşası' görüşüldü

03:15 04.09.2021
© REUTERSTaliban
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© REUTERS
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Taliban'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Şir Muhammed Abbas Stanikzay'ın Pakistan'ın Katar Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede Afganistan'ın yeniden inşasını ele aldığı bildirildi.
ABD ve NATO ülkelerinin çekilmesini takiben Afganistan'ın büyük kısmında kontrolü ele geçiren Taliban, yeni dönemde izlenecek rotaya dair çeşitli ülkelerle temaslarını sürdürüyor.
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, yaptığı açıklamada, örgütün Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Şir Muhammed Abbas Stanikzay ile Pakistan'ın Doha Büyükelçisi'nin, beraberlerindeki heyetlerle bir görüşme düzenlediğini duyurdu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şahin, "Her iki taraf da Afganistan'daki mevcut durumu, insani yardım, karşılıklı menfaat ve saygıya dayalı ikili ilişkileri, Afganistan'ın yeniden inşası ve Torhan ve Spinboldak'taki hareketlilikte kolaylaştırıcı olmaya ilişkin meseleleri görüştü" ifadelerini kullandı.
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