https://tr.sputniknews.com/20210904/taliban-ile-pakistan-arasinda-temaslar-afganistanin-yeniden-insasi-gorusuldu-1048603004.html

Taliban ile Pakistan arasında temaslar: 'Afganistan'ın yeniden inşası' görüşüldü

Taliban ile Pakistan arasında temaslar: 'Afganistan'ın yeniden inşası' görüşüldü

Taliban'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Şir Muhammed Abbas Stanikzay'ın Pakistan'ın Katar Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede Afganistan'ın yeniden inşasını ele... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T03:15+0300

2021-09-04T03:15+0300

2021-09-04T03:15+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

pakistan

görüşme

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ABD ve NATO ülkelerinin çekilmesini takiben Afganistan'ın büyük kısmında kontrolü ele geçiren Taliban, yeni dönemde izlenecek rotaya dair çeşitli ülkelerle temaslarını sürdürüyor.Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, yaptığı açıklamada, örgütün Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Şir Muhammed Abbas Stanikzay ile Pakistan'ın Doha Büyükelçisi'nin, beraberlerindeki heyetlerle bir görüşme düzenlediğini duyurdu.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şahin, "Her iki taraf da Afganistan'daki mevcut durumu, insani yardım, karşılıklı menfaat ve saygıya dayalı ikili ilişkileri, Afganistan'ın yeniden inşası ve Torhan ve Spinboldak'taki hareketlilikte kolaylaştırıcı olmaya ilişkin meseleleri görüştü" ifadelerini kullandı.

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afganistan, taliban, pakistan, görüşme