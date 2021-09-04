https://tr.sputniknews.com/20210904/taliban-kadinlarin-egitim-alabilmeleri-ve-calisabilmeleri-icin-hicab-giymeleri-sart-1048603961.html

Taliban: Kadınların eğitim alabilmeleri ve çalışabilmeleri için hicab giymeleri şart

Taliban: Kadınların eğitim alabilmeleri ve çalışabilmeleri için hicab giymeleri şart

Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, Afganistan'daki kadınların hicab giyme şartıyla eğitim alabileceklerini ve çalışabileceklerini söyledi. Şahin, ABD'nin Afgan... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T05:27+0300

2021-09-04T05:27+0300

2021-09-04T05:27+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

kadınlar

hicab

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Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, şeriat düzeni altında kadınların toplumsal hayata ne ölçüde dahil olabileceğine dair açıklamada bulundu.Fox News kanalına konuşan Şahin, "Kadın hakları konusunda sorun olmayacak, eğitim almaları ve çalışmaları hususunda sorun olmayacak" ifadelerini kullandı.Şahin, kendi kültürlerinin, kadınlara hicab giyerek eğitim alabilecekleri ve çalışabileceklerini öngördüğünü kaydetti.ABD'nin, kadınların hicab olmadan çalışma ve eğitim alma haklarının güvence altına alınması yönündeki çağrısını değerlendiren sözcü, bunun kendi bakış açılarına göre, Afgan kültürünü değiştirmeye dönük kabul edilemez bir girişim olduğunu belirtti.Taliban, 15 Ağustos'ta başkent Kabil'e girerek yönetimi ele geçirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210903/talibanin-kontrolundeki-baskanlik-sarayi-onunde-kadin-haklari-protestosu-1048580318.html

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afganistan, taliban, kadınlar, hicab