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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210904/taliban-kadinlarin-egitim-alabilmeleri-ve-calisabilmeleri-icin-hicab-giymeleri-sart-1048603961.html
Taliban: Kadınların eğitim alabilmeleri ve çalışabilmeleri için hicab giymeleri şart
Taliban: Kadınların eğitim alabilmeleri ve çalışabilmeleri için hicab giymeleri şart
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, Afganistan'daki kadınların hicab giyme şartıyla eğitim alabileceklerini ve çalışabileceklerini söyledi. Şahin, ABD'nin Afgan... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T05:27+0300
2021-09-04T05:27+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
kadınlar
hicab
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Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, şeriat düzeni altında kadınların toplumsal hayata ne ölçüde dahil olabileceğine dair açıklamada bulundu.Fox News kanalına konuşan Şahin, "Kadın hakları konusunda sorun olmayacak, eğitim almaları ve çalışmaları hususunda sorun olmayacak" ifadelerini kullandı.Şahin, kendi kültürlerinin, kadınlara hicab giyerek eğitim alabilecekleri ve çalışabileceklerini öngördüğünü kaydetti.ABD'nin, kadınların hicab olmadan çalışma ve eğitim alma haklarının güvence altına alınması yönündeki çağrısını değerlendiren sözcü, bunun kendi bakış açılarına göre, Afgan kültürünü değiştirmeye dönük kabul edilemez bir girişim olduğunu belirtti.Taliban, 15 Ağustos'ta başkent Kabil'e girerek yönetimi ele geçirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210903/talibanin-kontrolundeki-baskanlik-sarayi-onunde-kadin-haklari-protestosu-1048580318.html
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afganistan, taliban, kadınlar, hicab

Taliban: Kadınların eğitim alabilmeleri ve çalışabilmeleri için hicab giymeleri şart

05:27 04.09.2021
© AFP 2021 / AREF KARIMI Afganistan - Afgan kadın
Afganistan - Afgan kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© AFP 2021 / AREF KARIMI
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Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, Afganistan'daki kadınların hicab giyme şartıyla eğitim alabileceklerini ve çalışabileceklerini söyledi. Şahin, ABD'nin Afgan kültürünü değiştirmeye çalışmaması gerektiğini ifade etti.
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, şeriat düzeni altında kadınların toplumsal hayata ne ölçüde dahil olabileceğine dair açıklamada bulundu.
Fox News kanalına konuşan Şahin, "Kadın hakları konusunda sorun olmayacak, eğitim almaları ve çalışmaları hususunda sorun olmayacak" ifadelerini kullandı.
Şahin, kendi kültürlerinin, kadınlara hicab giyerek eğitim alabilecekleri ve çalışabileceklerini öngördüğünü kaydetti.
ABD'nin, kadınların hicab olmadan çalışma ve eğitim alma haklarının güvence altına alınması yönündeki çağrısını değerlendiren sözcü, bunun kendi bakış açılarına göre, Afgan kültürünü değiştirmeye dönük kabul edilemez bir girişim olduğunu belirtti.
Taliban, 15 Ağustos'ta başkent Kabil'e girerek yönetimi ele geçirmişti.
Taliban kontrolündeki Afgan başkenti Kabil'deki başkanlık sarayının önünde kadın hakları protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
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