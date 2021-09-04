Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210904/tarim-ve-orman-bakani-pakdemirli-tmo-eylulde-800-bin-ton-hububati-satisa-acti-1048612570.html
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: TMO, Eylül'de 800 bin ton hububatı satışa açtı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: TMO, Eylül'de 800 bin ton hububatı satışa açtı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü'nün bu ay 800 bin ton hububatı satışa açtığını bildirdi. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T17:24+0300
2021-09-04T17:24+0300
türkiye
hububat
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
bekir pakdemirli
tmo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1044109118_0:118:1600:1018_1920x0_80_0_0_7405e1adcbf4c4dae4182a3b39c51716.jpg
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, ekmeklik buğday satışlarının ton başına 2 bin 475-2 bin 525 lira peşin bedelle kanatlı hayvan besici ve yetiştiricilerine (beyaz et, yumurta gibi), un, bulgur ve bisküvi fabrikalarına yönelik başladığını ifade etti.Makarnalık buğday satışlarının ise ton başına 2 bin 550-2 bin 650 lira peşin bedelle bulgur fabrikalarına yönelik başladığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1044109118_44:0:1557:1135_1920x0_80_0_0_98e4601ee02009088a6643f20254b988.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hububat, toprak mahsulleri ofisi (tmo), bekir pakdemirli, tmo

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: TMO, Eylül'de 800 bin ton hububatı satışa açtı

17:24 04.09.2021
© İHA / ÖMER FARUK KARATAŞ - YUNUS ÖZKANTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© İHA / ÖMER FARUK KARATAŞ - YUNUS ÖZKAN
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü'nün bu ay 800 bin ton hububatı satışa açtığını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, ekmeklik buğday satışlarının ton başına 2 bin 475-2 bin 525 lira peşin bedelle kanatlı hayvan besici ve yetiştiricilerine (beyaz et, yumurta gibi), un, bulgur ve bisküvi fabrikalarına yönelik başladığını ifade etti.
Makarnalık buğday satışlarının ise ton başına 2 bin 550-2 bin 650 lira peşin bedelle bulgur fabrikalarına yönelik başladığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Eylül ayında da besici ve yetiştiricilerimize ton başına 2 bin lira, yem fabrikalarına ise ton başına 2 bin 50 lira peşin bedelle arpa satışlarına devam edilecek. Arpa ve buğday satışları için başvurular, 6-15 Eylül 2021 tarihlerinde alınacak. Piyasa istatistikleri için her türlü tedbir alınmaya devam edilecektir."
510000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:33İBB: Okul servis araçları için 108 ton ücretsiz dezenfektan dağıtımı başladı
17:24Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: TMO, Eylül'de 800 bin ton hububatı satışa açtı
17:16Arslantepe Höyüğü'nde 24 mezar ve 6 ev kalıntısı bulundu
17:11Bülent Ersoy'un orkestrası Kuzey Kıbrıs'ta mahsur kaldı
16:56Nobel Barış Ödüllü Chung: Kuzey Kutbu’ndaki iklim sorunu bölgesel değil, küresel çaba gerektiriyor
16:42Alıkoyulduğu iddia edilen Ahmet Çakmak’ın ifadesi ortaya çıktı
16:42İçki masasında kavga eden baba-oğul birbirini bıçakladı
16:283 kızını öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret
16:22Rus senatör: Kiev’in Minsk anlaşmalarından çekilmesi çatışmaları yeniden başlatır
16:06RDIF: Bahreyn, yeniden aşılamada Sputnik Light’ı kullanacak
16:06Rusya ve Japonya, Hubble teleskopunun benzerini geliştirecek
15:57Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a cevap: 110 milyon cebimden kasa kolaylığı olarak kulübe koydum
15:43NASA astronotunun yetiştirdiği biber fideleri çiçek açtı
15:31Manken Tülin Şahin'e zorlama hapis talebi
15:16Aydın'da tepki çeken görüntü: Çocuğa hem alkol hem nargile içirdiler
15:13Kapkaççıyı gazeteci yakaladı
15:09Kovid-19 temaslısıyken dışarı çıktı, 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
14:56Adalet Bakanı: Faili meçhulleri 2023'lere taşıyan zihniyetle mücadele edeceğiz
14:37Bursa'da ölümün teğet geçtiği anlar kamerada
14:25Arap Birliği: Afganistan'da Taliban ve diğer güçler arasında arabuluculuk yapmayacağız