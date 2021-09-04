https://tr.sputniknews.com/20210904/tarim-ve-orman-bakani-pakdemirli-tmo-eylulde-800-bin-ton-hububati-satisa-acti-1048612570.html

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: TMO, Eylül'de 800 bin ton hububatı satışa açtı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: TMO, Eylül'de 800 bin ton hububatı satışa açtı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü'nün bu ay 800 bin ton hububatı satışa açtığını bildirdi. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T17:24+0300

2021-09-04T17:24+0300

2021-09-04T17:24+0300

türkiye

hububat

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

bekir pakdemirli

tmo

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, ekmeklik buğday satışlarının ton başına 2 bin 475-2 bin 525 lira peşin bedelle kanatlı hayvan besici ve yetiştiricilerine (beyaz et, yumurta gibi), un, bulgur ve bisküvi fabrikalarına yönelik başladığını ifade etti.Makarnalık buğday satışlarının ise ton başına 2 bin 550-2 bin 650 lira peşin bedelle bulgur fabrikalarına yönelik başladığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

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hububat, toprak mahsulleri ofisi (tmo), bekir pakdemirli, tmo