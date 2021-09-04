https://tr.sputniknews.com/20210904/tdp-genel-baskani-sarigul-pakistan-iran-bolgesinde-bir-tampon-bolge-olusturulmali-1048615400.html

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Pakistan-İran bölgesinde bir tampon bölge oluşturulmalı

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Pakistan-İran bölgesinde bir tampon bölge oluşturulmalı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Pakistan-İran bölgesinde bir tampon bölge oluşturulmalı. Afganistan'dan gelenlere biz de yardımcı... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T19:58+0300

2021-09-04T19:58+0300

2021-09-04T19:58+0300

türkiye

abd

mustafa sarıgül

trabzon

türkiye değişim partisi (tdp)

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir otelde gerçekleştirilen partisinin Trabzon 1. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kentin kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek, il kongrelerinin hayırlı olmasını temenni etti.Şehrin, tarihin, doğal güzelliklerin ve turizmin merkezi olduğunu anlatan Sarıgül, "Trabzon'un balığın merkezi olması lazım. Buradan balığın ihracatının yoğun bir şekilde yapılması lazım. Trabzon'da denizin içine balık havuzları kurarsanız o havuzlar denizi paramparça eder. Doğal güzellikleri korumamız lazım" diye konuştu.Sarıgül, kentin sorunlarını ve ihtiyaçlarını hem kendisinin hem de parti yöneticilerinin yakından takip ettiğini, Trabzon'un ihtiyaç duyduğu sahil düzenlemesi, demiryolu, iç bölgelerdeki kentlerle kara yolu bağlantıları, yatırım ve işsizlik gibi sorunlarının farkında olduklarını kaydederek, TDP'nin iktidarında bu sorunların çözüleceğini dile getirdi.'Afganistan üzerinden Türkiye'mizi planlamak istiyorlar'ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Sarıgül, "Afganistan'a 20 sene önce gittiler, Afganistan'ı, bütün o ülkeyi işgal ettiler. Orada binlerce şehit oldu, binlerce kan akıtıldı. 20 sene sonra tanklarını, toplarını, bütün helikopterlerini orada bıraktılar ve ülkeden çekildiler. Niye biliyor musunuz? Afganistan üzerinden Türkiye'mizi planlamak istiyorlar. Bu oyunu bozacağız. Bunu ilk defa TDP olarak biz söylüyoruz" ifadelerini kullandı.'Türkiye'ye gelen ne kadar göçmen varsa AB'nin kendi nüfusu oranında o insanlara kucak açması lazım'Sarıgül, Afganistan'da insanlık dramı yaşandığının altını çizerek şöyle devam etti:Sarıgül, kongrede TDP İl Başkanlığına seçilen Murat Tosun ve yönetimi tebrik ederek başarılar diledi.Tosun, Genel Başkan Sarıgül'e 61 numaralı Trabzonspor forması hediye etti.

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abd, mustafa sarıgül, trabzon, türkiye değişim partisi (tdp)