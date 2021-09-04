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TDP Genel Başkanı Sarıgül: Pakistan-İran bölgesinde bir tampon bölge oluşturulmalı
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Pakistan-İran bölgesinde bir tampon bölge oluşturulmalı
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Pakistan-İran bölgesinde bir tampon bölge oluşturulmalı. Afganistan'dan gelenlere biz de yardımcı... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T19:58+0300
2021-09-04T19:58+0300
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mustafa sarıgül
trabzon
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir otelde gerçekleştirilen partisinin Trabzon 1. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kentin kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek, il kongrelerinin hayırlı olmasını temenni etti.Şehrin, tarihin, doğal güzelliklerin ve turizmin merkezi olduğunu anlatan Sarıgül, "Trabzon'un balığın merkezi olması lazım. Buradan balığın ihracatının yoğun bir şekilde yapılması lazım. Trabzon'da denizin içine balık havuzları kurarsanız o havuzlar denizi paramparça eder. Doğal güzellikleri korumamız lazım" diye konuştu.Sarıgül, kentin sorunlarını ve ihtiyaçlarını hem kendisinin hem de parti yöneticilerinin yakından takip ettiğini, Trabzon'un ihtiyaç duyduğu sahil düzenlemesi, demiryolu, iç bölgelerdeki kentlerle kara yolu bağlantıları, yatırım ve işsizlik gibi sorunlarının farkında olduklarını kaydederek, TDP'nin iktidarında bu sorunların çözüleceğini dile getirdi.'Afganistan üzerinden Türkiye'mizi planlamak istiyorlar'ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Sarıgül, "Afganistan'a 20 sene önce gittiler, Afganistan'ı, bütün o ülkeyi işgal ettiler. Orada binlerce şehit oldu, binlerce kan akıtıldı. 20 sene sonra tanklarını, toplarını, bütün helikopterlerini orada bıraktılar ve ülkeden çekildiler. Niye biliyor musunuz? Afganistan üzerinden Türkiye'mizi planlamak istiyorlar. Bu oyunu bozacağız. Bunu ilk defa TDP olarak biz söylüyoruz" ifadelerini kullandı.'Türkiye'ye gelen ne kadar göçmen varsa AB'nin kendi nüfusu oranında o insanlara kucak açması lazım'Sarıgül, Afganistan'da insanlık dramı yaşandığının altını çizerek şöyle devam etti:Sarıgül, kongrede TDP İl Başkanlığına seçilen Murat Tosun ve yönetimi tebrik ederek başarılar diledi.Tosun, Genel Başkan Sarıgül'e 61 numaralı Trabzonspor forması hediye etti.
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abd, mustafa sarıgül, trabzon, türkiye değişim partisi (tdp)

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Pakistan-İran bölgesinde bir tampon bölge oluşturulmalı

19:58 04.09.2021
© AATürkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© AA
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Pakistan-İran bölgesinde bir tampon bölge oluşturulmalı. Afganistan'dan gelenlere biz de yardımcı olmalıyız ama AB de yardımcı olmalı" dedi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir otelde gerçekleştirilen partisinin Trabzon 1. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kentin kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek, il kongrelerinin hayırlı olmasını temenni etti.
Şehrin, tarihin, doğal güzelliklerin ve turizmin merkezi olduğunu anlatan Sarıgül, "Trabzon'un balığın merkezi olması lazım. Buradan balığın ihracatının yoğun bir şekilde yapılması lazım. Trabzon'da denizin içine balık havuzları kurarsanız o havuzlar denizi paramparça eder. Doğal güzellikleri korumamız lazım" diye konuştu.
Sarıgül, kentin sorunlarını ve ihtiyaçlarını hem kendisinin hem de parti yöneticilerinin yakından takip ettiğini, Trabzon'un ihtiyaç duyduğu sahil düzenlemesi, demiryolu, iç bölgelerdeki kentlerle kara yolu bağlantıları, yatırım ve işsizlik gibi sorunlarının farkında olduklarını kaydederek, TDP'nin iktidarında bu sorunların çözüleceğini dile getirdi.

'Afganistan üzerinden Türkiye'mizi planlamak istiyorlar'

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Sarıgül, "Afganistan'a 20 sene önce gittiler, Afganistan'ı, bütün o ülkeyi işgal ettiler. Orada binlerce şehit oldu, binlerce kan akıtıldı. 20 sene sonra tanklarını, toplarını, bütün helikopterlerini orada bıraktılar ve ülkeden çekildiler. Niye biliyor musunuz? Afganistan üzerinden Türkiye'mizi planlamak istiyorlar. Bu oyunu bozacağız. Bunu ilk defa TDP olarak biz söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Türkiye'ye gelen ne kadar göçmen varsa AB'nin kendi nüfusu oranında o insanlara kucak açması lazım'

Sarıgül, Afganistan'da insanlık dramı yaşandığının altını çizerek şöyle devam etti:

"Trabzon'dan, barış diyen, insan hakları diyen, demokrasi diyen, lafa sıra geldiği zaman barışı, demokrasiyi, özgürlükleri, insan haklarını, bir Alman olduğu zaman, Fransız olduğu zaman, İtalyan olduğu zaman, Amerikalı olduğu zaman ağzından düşürmeyen Avrupa Birliği'ne, ABD'ye ve Birleşmiş Milletlere sesleniyorum; derhal o bölgede, yani Pakistan-İran bölgesinde bir tampon bölge oluşturulmalı. Afganistan'dan gelenlere biz de yardımcı olmalıyız ama AB de yardımcı olmalı. Türkiye'ye gelen ne kadar göçmen varsa AB'nin kendi nüfusu oranında o insanlara kucak açması lazım. Siz, 4-5 milyonu yarın 15 milyon olarak 'Türkiye bunlara baksın' derseniz bu doğru bir sonuç olmaz."

Sarıgül, kongrede TDP İl Başkanlığına seçilen Murat Tosun ve yönetimi tebrik ederek başarılar diledi.
Tosun, Genel Başkan Sarıgül'e 61 numaralı Trabzonspor forması hediye etti.
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