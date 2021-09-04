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TEM Otoyolu'nda kazaya neden olan alkollü sürücüye dayak
TEM Otoyolu'nda kazaya neden olan alkollü sürücüye dayak
İstanbul Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil, başka bir otomobile çarptı. Kazada aralarında bebek ve... 04.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-04T10:38+0300
2021-09-04T11:10+0300
tem otoyolu
dayak
kaza
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34 CCU 638 plakalı otomobilin sürücüsü Sönmez Karaca, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Medine Tacar yönetimindeki 34 CKZ 61 plakalı otomobile çarptı.Kazada, Tacar'ın kullandığı otomobilde bulunan 3'ü bebek ve çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında, ambulans sürücüsü olduğu öğrenilen bir kişi görüntü çeken basın mensuplarına engel olmaya çalışınca, kazazedelerin yakınları da gazetecilere tepki gösterdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazazede yakınları, alkollü sürücüye saldırdıAyrıca, polisin alkol testi sırasında kazazedelerin yakınları, alkollü olduğu tespit edilen sürücü Sönmez Karaca'ya tekme tokat saldırdı. Olayda, sürücü yüzünden yaralanırken, polis kazazede yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Dayak yiyen alkollü sürücü ambulansa alınarak müdahalede bulunuldu.Alkol metreye üfleyemeyen sürücüye, polis tarafından ambulansta da güçlükle test yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, alkollü sürücüye saldıran kazazede yakınları da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Görgü tanığı konuştuGörgü tanığı Ömer Faruk Aktepe, kazayla ilgili, "Ben seyir halinde gidiyordum. Arkadan gelen araç beni sollayarak, önümdeki araca çarptı. Tam bana vuracaktı, beni geçip önümdeki araca çarptı. Her yer duman altı olunca hemen yardıma koştum. Bir bebeğin kafasında hafif bir travma var. Öteki çocukta çok şükür bir şey yok. Diğer 2 kişi ve bir çocuğun da ayağında ezilme varmış" diye konuştu.Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan otomobillerin yolda kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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tem otoyolu, dayak, kaza

TEM Otoyolu'nda kazaya neden olan alkollü sürücüye dayak

10:38 04.09.2021 (güncellendi: 11:10 04.09.2021)
© DHATEM Otoyolu'nda kazaya neden olan alkollü sürücüye dayak
TEM Otoyolu'nda kazaya neden olan alkollü sürücüye dayak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© DHA
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İstanbul Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil, başka bir otomobile çarptı. Kazada aralarında bebek ve çocuklarında içerisinde bulunduğu otomobildeki 6 kişi yaralandı. Kazazedelerin yakınları ise alkollü sürücüye saldırarak, darp etti.
34 CCU 638 plakalı otomobilin sürücüsü Sönmez Karaca, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Medine Tacar yönetimindeki 34 CKZ 61 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, Tacar'ın kullandığı otomobilde bulunan 3'ü bebek ve çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında, ambulans sürücüsü olduğu öğrenilen bir kişi görüntü çeken basın mensuplarına engel olmaya çalışınca, kazazedelerin yakınları da gazetecilere tepki gösterdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazazede yakınları, alkollü sürücüye saldırdı

Ayrıca, polisin alkol testi sırasında kazazedelerin yakınları, alkollü olduğu tespit edilen sürücü Sönmez Karaca'ya tekme tokat saldırdı. Olayda, sürücü yüzünden yaralanırken, polis kazazede yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Dayak yiyen alkollü sürücü ambulansa alınarak müdahalede bulunuldu.
Alkol metreye üfleyemeyen sürücüye, polis tarafından ambulansta da güçlükle test yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, alkollü sürücüye saldıran kazazede yakınları da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görgü tanığı konuştu

Görgü tanığı Ömer Faruk Aktepe, kazayla ilgili, "Ben seyir halinde gidiyordum. Arkadan gelen araç beni sollayarak, önümdeki araca çarptı. Tam bana vuracaktı, beni geçip önümdeki araca çarptı. Her yer duman altı olunca hemen yardıma koştum. Bir bebeğin kafasında hafif bir travma var. Öteki çocukta çok şükür bir şey yok. Diğer 2 kişi ve bir çocuğun da ayağında ezilme varmış" diye konuştu.

Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan otomobillerin yolda kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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