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https://tr.sputniknews.com/20210904/thynin-ic-hatlarda-pcr-testi-zorunlulugu-basliyor-1048605722.html
THY'nin iç hatlarda PCR testi zorunluluğu başlıyor
THY'nin iç hatlarda PCR testi zorunluluğu başlıyor
Türk Hava Yolları, 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi zorunluluğu olduğunu hatırlattı. 04.09.2021, Sputnik Türkiye
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Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.THY'nin sosyal medya hesabından, "İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 6 Eylül'den itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır. Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir." açıklaması yapıldı.
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thy, koronavirüs, pcr

THY'nin iç hatlarda PCR testi zorunluluğu başlıyor

10:50 04.09.2021
© DHATHY uçağı
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
© DHA
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Türk Hava Yolları, 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi zorunluluğu olduğunu hatırlattı.
Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.
THY'nin sosyal medya hesabından, "İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 6 Eylül'den itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır. Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir." açıklaması yapıldı.
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