https://tr.sputniknews.com/20210904/trt-bagram-hava-ussundeki-hapishaneyi-goruntuledi-1048605465.html

TRT, Bagram Hava Üssü'ndeki hapishaneyi görüntüledi

TRT, Bagram Hava Üssü'ndeki hapishaneyi görüntüledi

TRT Haber, Türk televizyonlarında ilk kez, ABD ve NATO güçlerinin Temmuz ayının başında "bir gecede boşalttığı" Bagram Hava Üssü'ndeki hapishaneyi görüntüledi. 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T12:03+0300

2021-09-04T12:03+0300

2021-09-04T12:03+0300

bagram hava üssü

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Bagram Hava Üssü'ndeki hapishane, birçok Afgan'ın zihninde kötü izler bıraktı. TRT Haber, Başkent Kabil'e yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki o hapishaneye girdi, yakın zamana kadar Afgan mahkumların kaldığı hücreleri görüntüledi.Bagram Hava Üssü'ndeki hapishanede birçok üst düzey Taliban yetkilisi de tutuldu.TRT Haber'e konuşan bazı Afganlar, kendilerine hiçbir suçlama yöneltilmeden, uzun yıllar hapishanede tutulduklarını söyledi.Hapishanede ağır işkenceler gördüklerini belirten Afganlar, Amerikan askerlerinin üssü terk etmesi sonrası kapıları kırarak özgürlüğe kavuştuklarını belirtti.

bagram hava üssü

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2021

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bagram hava üssü