https://tr.sputniknews.com/20210904/turkiyeden-ktmm-baskan-yardimcisi-celalin-gozaltina-alinmasina-iliskin-aciklama-1048618670.html

Türkiye'den KTMM Başkan Yardımcısı Celal'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

Türkiye'den KTMM Başkan Yardımcısı Celal'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, “Kırım Tatar Milli Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal’in gözaltına alınmasını endişeyle takip... 04.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-04T23:28+0300

2021-09-04T23:28+0300

2021-09-04T23:28+0300

türkiye

tanju bilgiç

dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kırım Tatar Milli Meclis (KTMM) Birinci Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in gözaltına alınması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.Bilgiç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Kırım Tatar Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal’in bu sabah (4 Eylül) Kırım’daki evine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü ve henüz kendisinden haber alınamadığını öğrendik.Gelişmeleri endişeyle takip ediyor, Nariman Celal ve onunla birlikte tutuklanan dört Kırım Tatarının bir an önce evlerine ve ailelerine kavuşmalarını diliyoruz."

türkiye

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tanju bilgiç, dışişleri bakanlığı